Cimici in casa, se ti fanno impazzire usa il trucchetto delle luci | Così blocchi l’invasione senza repellenti chimici e costosi

Se anche tu non sopporti le cimici in casa, prima di impazzire prova ad usare questo trucchetto delle luci: blocchi l’invasione senza il bisogno di utilizzare repellenti chimici e costosi.

Le cimici sono una vera spina nel fianco, in quanto con la loro presenza rendono la permanenza in casa veramente insopportabile.

A prescindere che voi proviate terrore o disgusto, in base a quanto è forte la vostra repulsione verso di esse, il risultato non cambia.

Quando questi insetti entrano in casa, sentirete quel tipico rumore di quando volano e sbattono un po’ da tutte le parti, e sarà poi difficile riuscire a catturarle senza ucciderle. Anche perché l’odore che rilasciano è veramente sgradevole, e per questo sarebbe meglio scacciarle, lasciandole indenni.

Per questo oggi vogliamo suggerirvi il trucchetto delle luci per sbarazzarvi in maniera del tutto naturale delle cimici, senza ricorrere a repellenti chimici e costosi. In questa maniera potrete cercare di bloccare l’invasione prima che questi esseri entrino in casa vostra.

Se le cimici in casa ti fanno impazzire

Le cimici cercano sempre di entrare in casa, o comunque in luoghi dove possono ripararsi dal freddo e dalle intemperie del meteo. Quindi, si intrufoleranno nella vostra abitazione direttamente dalla porta, dalla finestra aperta o mediante i buchi vicino alle intercapedini, e ancora annidandosi nella biancheria che stendete fuori ad asciugare.

Ci sono diversi metodi per debellare la presenza di questi insetti per nulla graditi da casa vostra, si va dai più estremi, come per esempio schiacciarle dentro ad un tovagliolino, a quelli più pratici, come distribuire il repellente nelle zone della casa dove sono maggiormente inclini ad entrare. Ma esiste anche un metodo semplicissimo e a costo zero per tenerle distanti!

Il trucchetto delle luci

Se le cimici in casa vi fanno impazzire, tranquilli: potrete utilizzare questo semplice trucchetto delle luci e avrete risolto il problema in maniera sicuramente più economica e meno chimica. Come avrete intuito dunque, vi basterà spegnere le luci esterne all’abitazione, in quanto questi insetti ne sono attirati in modo irresistibile.

Inoltre, sarebbe meglio installare le zanzariere alle finestre, in modo da impedir loro di entrare in casa, e spargere un repellente naturale a base di olio di neem o menta piperita, in quanto le cimici odiano questi odori. Prima di concludere, soprattutto in questi periodi controllate più e più volte la biancheria stesa prima di riportarla dentro, in quanto per loro questo scenario è l’ideale per poter entrare in casa senza il minimo sforzo.