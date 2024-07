Ciotola ghiacciata per cani, io l’ho fatta in casa a costo zero | Ora il mio peloso ha frutta e acqua fresca a volontà: la svolta dell’estate

Preparatevi a un’idea rivoluzionaria che piacerà tantissimo al vostro cane. Ecco come preparare la ciotola ghiacciata che rilascerà al vostro pet acqua fresca e frutta sempre a disposizione.

L’estate è tanto attesa e sicuramente è un momento di festeggiamenti per noi bipedi, in quanto ci sono tutte una serie di attività, abitudini e iniziative che pratichiamo soltanto in questi mesi caldi. Dai piatti freddi tanto amati, alle nuotate al mare o in piscina, agli aperitivi fuori nei dehors, alle passeggiate in spiaggia e così via.

Per i nostri amici a 4 zampe tutta questa euforia è immotivata, in quanto patiranno moltissimo caldo da un giorno all’altro senza essere preparati: loro non sanno che mese sia nel calendario, per cui l’afa torrida per loro arriva senza preavviso.

I cani o i gatti non sudano come noi, per questo motivo devono trovare altri metodi per dissipare tutto il calore interno che assorbono nel corso della giornata, e molto spesso, se non riparati in maniera adeguata durante le ore più calde, possono rischiare un colpo di calore che potrebbe avere esiti mortali se non si presta immediato soccorso.

Per questo oggi vogliamo condividere con voi un’idea sicuramente molto interessate, cioè come fare a realizzare una ciotola ghiacciata per il cane, dalla quale bere sempre acqua fresca e mangiare tanta frutta golosa e benefica.

Come creare la ciotola ghiacciata per il vostro cane

Prima di addentrarci in questa nuova svolta che sicuramente piacerà molto al vostro cane, volevamo ricordarvi dei punti chiave per poter affrontare queste prossime settimane infuocate senza mettere in pericolo il vostro cane o gatto. Ricordatevi sempre che durante le ore più calde sarebbe meglio tenere in casa i vostri amici a 4 zampe, lasciandogli delle aree fresche dove dormire e rifocillarsi.

È importante che possano gustare acqua sempre fresca e inoltre è sbagliatissimo puntar loro contro il condizionatore o il ventilatore, in quanto rischiate di farli ammalare, e nient’altro. Non lasciateli assolutamente in auto, anche se per poco, e con il finestrino aperto. E nel caso del cane, ricordatevi che il manto stradale potrebbe essere incandescente in determinate ore, motivo per cui sarebbe meglio farlo camminare all’ombra. Inoltre, evitate le attività all’aperto sotto il sole. I colpi di calore per i vostri animali sono molto pericolosi, e se non presi in tempo rischiano di portarli anche alla morte, ricordatevelo.

Un’idea molto interessante

Tornando a noi, oggi vogliamo mostrarvi il video di TikTok realizzato da martyeyuko, la quale vi mostrerà come creare una ciotola ghiacciata per il vostro cane ma anche per gli altri animali che sarà sicuramente molto apprezzata dai vostri amici a 4 zampe. In pratica vi suggerisce di prendere un contenitore, riempirlo a metà di acqua, posizionare al suo interno un palloncino fermato dallo scotch e mettere al suo interno pezzi di frutta e/o verdura che piacciono al vostro cane (in questo caso).

Riponete il tutto in freezer per tutta la notte e il giorno dopo avrete creato una ciotola gelata che sarà l’ideale per far bere il vostro cane, rilasciandogli sempre acqua fresca, e inoltre diventerà anche un delizioso ghiacciolo per aiutare il vostro pet ad abbassare la temperatura esterna assorbita. In quanti di voi proveranno a realizzarla?