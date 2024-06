Crocchette per cani fatte in casa: le ho preparate con quello che avevo, e il mio pet si lecca i baffi | Il pet food sano e a costo zero

Ecco come realizzare delle crocchette per cani fai da te. Dopo averle assaggiate non riusciranno più a farne a meno. Provare per credere!

Se anche tu sei stanco di comprare ogni volta il cibo per il tuo pet al supermercato, allora forse dovresti leggere questo articolo. Potrai infatti scoprire come realizzare delle crocchette per cani fatte in casa, ideali quando si vuole risparmiare del denaro e far gustare comunque una prelibatezza al nostro animale. Oltretutto, si tratterà di un pet food super sano e che permetterà al tuo animale di ottenere un sacco di benefici.

In commercio esistono decine e decine di scelte per i nostri animali, che ci permettono di selezionare il cibo perfetto per loro.

Tuttavia, alcune volte, al loro interno è possibile trovare delle sostanze sconsigliate per il nostro cane. Io, da diverso tempo a questa parte, faccio ricorso a una ricetta speciale per ottenere le crocchette fatte in casa. Ho utilizzato quello che ho trovato dentro al frigo e adesso i miei cani non riescono più a smettere di mangiarle.

Ecco dunque nello specifico lo stretto necessario di cui avrai bisogno anche tu per ottenere questa gustosità per il tuo Fido.

Gli ingredienti per le crocchette fai da te

Come se non bastasse, queste crocchette fai da te potranno essere tranquillamente congelate dentro al freezer fino a 3 mesi. Gli ingredienti necessari saranno dunque: 250 gr di carne macinata, 150 gr di zucchine, 250 gr di carote, un po’ di farina integrale, un uovo, della farina di riso e 200 gr di riso precedentemente cotto. In questo modo avrai tutto il necessario per rendere finalmente contento il tuo pet.

Non ti resta quindi che scoprire i pochissimi passaggi che dovrai seguire per ottenere queste crocchette.

I passaggi da seguire per realizzare le crocchette

Innanzitutto, la primissima cosa che drovai fare è bollire a lungo tutte le verdure precedentemente elencate (dopo averle sbucciate e tagliate in piccoli pezzi). Mentre attendi che siano pronte, munisciti di una padella e cuoci la carne, alla quale dovrai poi aggiungere le carote e le zucchine. Frulla poi il tutto all’interno di un robot da cucina, aggiungendo anche l’uovo e le farine, finché non otterrai una purea omogenea. A questo punto non ti resterà che aggiungere il riso e inserire il tutto all’interno del forno per circa 15 minuti a 200 gradi centigradi. Rimuovi poi la teglia e, con l’aiuto di un coltello, taglia il composto in diversi dadini. Reinseriscili poi all’interno del forno per altri 20 minuti a 180 gradi centigradi.

Soltanto in questo modo potrai ottenere dei deliziosi croccantini per i tuoi cani utilizzando pochissimi ingredienti, e anche il portafoglio ringrazierà.