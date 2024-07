Maria De Filippi, dopo Temptation Island ritrova la felicità con Tommy | Gli scatti in riva al mare emozionano l’Italia

La mitica Maria De Filippi, dopo Temptation Island, è stata immortalate con il suo Tommy. Gli scatti hanno emozionato tutti.

Maria De Filippi è senza ombra di dubbio una delle colonne portanti della televisione italiana e, dopo mesi di lavoro, ha deciso di rilassarsi un po’ al mare. La conduttrice, tuttavia, non è sola, e assieme a lei vediamo il suo Tommy. In queste ore il settimanale Chi l’ha immortalata in una bellissima spiaggia italiana e gli scatti hanno fatto emozionare i numerosi fan. Ecco dunque dove è andata la mitica De Filippi subito dopo Temptation Island.

Che Maria sia uno dei volti più importanti dello spettacolo italiano è ormai risaputo da molti anni ma, oltre a questo, la conduttrice è anche una forza della natura.

Negli ultimi mesi ha infatti condotto diverse trasmissioni televisive, tra cui Amici, C’è Posta per Te e Uomini e Donne, senza concedersi mai un attimo di tregua. Addirittura, nelle scorse settimane è stata al fianco degli autori e dei protagonisti di Temptation Island 2024, la trasmissione più attesa dell’estate.

La donna è volata quindi in Sardegna per seguire le riprese e, dopo tanta fatica, è riuscita a ritagliarsi un momento per sé nelle bellissime spiagge della medesima Regione.

Maria De Filippi e Tommy: il vero amore

La De Filippi è finita quindi in prima pagina del settimanale Chi mentre si trovava in spiaggia assieme al suo dolcissimo cane Tommy. La rivista ha infatti scritto: “Maria De Filippi è in Sardegna, ma è come se fosse a casa, perché è qui per Temptation Island, che è riuscita a chiudere in tempi record, trovando tempo anche per gli affetti, lo sport e i suoi amatissimi amici a quattro zampe”.

In copertina, assieme alla nuova fiamma di Belen Rodriguez e le foto del matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, troviamo proprio Maria De Filippi e il suo Tommy.

Chi è il mitico quattro zampe della conduttrice

La donna è intenta a lanciare una pallina al bellissimo Tommy, un cane dal lungo pelo grigio, bianco e nero. Il quattrozampe, in realtà, è del figlio Gabriele, ma la donna è comunque particolarmente legata a lui. I due corrono, ridono e scherzano, una bellissima giornata al mare condivisa con un amico pelosetto e vivace.

Insomma, dopo settimane di duro lavoro Maria è riuscita a passare una giornata lontana dal mondo della televisione, e questa sua versione ha emozionato l’Italia intera!