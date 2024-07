Coniglietto domestico, se ti morde è solo colpa tua | I consigli degli esperti che ti salveranno dalle aggressioni future

Molte volte il cambio di comportamento nei coniglietti domestici è colpa di atteggiamenti inopportuni e inconsapevoli da parte nostra.

Il coniglietto domestico è un amico prezioso da avere in casa, in quanto vi riempirà il cuore e le giornate con la sua simpatia, dolcezza e lealtà. Perché, anche se in molti pensano il contrario, questo animale non solo si affeziona ai propri umani di riferimento, ma li distingue tra la folla grazie al loro odore, e inoltre rimane attaccato a loro per sempre.

Così, come un cane e un gatto, anche il coniglio comunica con voi con particolari movimenti del corpo e segnali. Purtroppo, non tutti li sanno riconoscere, motivo per cui è difficile creare un legame e soprattutto far sì che l’animale instauri un rapporto di fiducia con voi, come spiegano dal sito addestrareconigli.it, se non li riuscite a capire.

Dovrete in primis mettervi nei suoi panni, e comprendere che il coniglietto è una preda nel mondo esterno e non un predatore: per questo avrà degli atteggiamenti differenti dagli altri animali. Osservatelo e cercate di capirne la routine, soprattutto durante i primi giorni.

Oggi vogliamo spiegarvi il motivo per cui il vostro amico dalle orecchie lunghe vi morde ogni volta che tentate un approccio con lui: parlano gli esperti del settore.

Perché il coniglio domestico morde?

La dottoressa Irene Vitaloni ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti su animalidacompagnia.it, dove spiega le diverse cause che portano il coniglietto a mordere il proprio umano. La motivazione primaria è sempre la paura: quando il coniglio non si sente al sicuro, cercherà ovviamente di difendersi.

Questo animaletto morde anche quando vuole marcare il proprio territorio, frangente in cui può diventare aggressivo. Sia i maschi che le femmine cercheranno di delimitare il proprio spazio e non permetteranno a nessuna figura esterna di intrufolarsi nel loro ambiente. Molto spesso, questi atteggiamenti si risolvono sterilizzando il coniglietto, in modo da diminuire la carica dei suoi ormoni.

È fondamentale capirne i segnali

Tra le varie cause per cui un coniglietto domestico decide di mordere il suo umano, come rivela la dottoressa, c’è anche la noia, lo stress e alcuni problemi di salute. Sono tutti aspetti che un umano attento e preparato potrà cogliere e migliorare. Ci sono animali che non sono mai stati abituati al contatto e alla manipolazione. Per tale ragione, quando adottate un coniglietto evitate di accarezzarlo subito in maniera insistente e continuativa: dategli i suoi tempi e fategli capire che di voi si può fidare, e inoltre procedete con movimenti lenti e mai bruschi. Almeno per i primi periodi, non lasciate l’animale in balia dei bambini: il piccoletto non potrebbe gradire le loro continue attenzioni.

Creategli delle situazioni stimolanti, in modo che possa divertirsi, ma allo stesso tempo fate in modo che abbia dei posti sicuri dove rilassarsi, sapendo di non dover stare perennemente in allerta. Inoltre, è fondamentale sottoporlo a visite periodiche dal veterinario, il quale valuterà lo stato di salute del piccolo. Alla fine, la pazienza con lui è la chiave fondamentale.