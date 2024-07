La commovente storia di Wild Thang, il cane più brutto del mondo | Ha vinto persino un concorso, e lo vedremo presto in TV

Wild Thang, il cane più brutto del mondo che ha persino vinto un concorso per questo. La sua storia ha però commosso tutti quanti.

Non tutti sanno che, da cinquant’anni a questa parte, viene premiato il cane più brutto del mondo all’interno della competizione World’s Ugliest Dog. A vincere, questa volta, è stato il mitico Wild Thang, accompagnato durante l’evento dalla sua padrona. La storia del simpatico cane ha però commosso l’intera rete. Dietro al suo musetto buffo si nasconde infatti un triste passato, in cui il cagnolino ha dovuto affrontare una rara malattia.

Il mondo è bello perché è vario e, proprio come noi esseri umani, esistono anche dei cagnolini meno carini rispetto ad altri.

Bisogna certamente sottolineare che la bellezza, come sempre, è soggettiva, e l’amore che possono donarci questi animali va oltre ogni caratteristica estetica. Da cinquant’anni viene addirittura svolta la competizione World’s Ugliest Dog, che vede partecipare i cani di tutto il mondo accompagnati dai propri padroni o da coloro che si occupano del rifugio in cui stanno.

Dopo cinque anni di fila, finalmente, Wild Thang è riuscito a vincere la gara. Ecco però chi è questo dolce cagnolino.

Chi è Wild Thang: il cane più brutto del mondo

Il concorso per il cane più brutto del mondo si è svolto al Sonoma-Marin Fair a Petaluma, in California e ha visto la partecipazione di ben 8 diversi cagnolini. Ad aggiudicarsi la prima posizione è stato proprio Wild Thang, un cane di razza pechinese di otto anni. La sua padrona Ann, proveniente dall’Oregon, si è mostrata sui social subito dopo l’evento, super emozionata e contenta della vittoria ottenuta finalmente dopo cinque anni di tentativi. La medaglia d’argento è invece stata vinta da un Carlino di 14 anni e quella di bronzo da una cagnolina meticcia di 14 anni.

Le parole di Ann hanno però emozionato tutti i concorrenti e non solo in gara. Ecco infatti perché Wild Thang ha questo aspetto.

“‘Wild Thang,’ you make my heart sang!” Wild Thang, is the winner of 2024 Ugly Dog Contest. pic.twitter.com/dai8h73wES — Lovely Dead (@lovelydedinside) June 24, 2024

Perché il quattro zampe ha questo aspetto

La donna ha infatti spiegato che il dolcissimo Wild Thang, all’età di 10 settimane è stato vittima di un caso di cimurro. Tra le diverse conseguenze vi è stata la perdita totale di denti e, proprio per questo, il quattro zampe tiene sempre la lingua penzolante da un lato. Purtroppo, il pechinese ha anche dei problemi alla muscolatura di una delle sue zampe, che lo porta a non avere il pieno controllo dei suoi movimenti. Per fortuna però, Ann e il suo mitico Wild Thang hanno vinto ben 5.000€ e, ben presto, saranno ospiti della nota trasmissione televisiva Today Show nella NBC.

Qual è dunque la morale di questa storia? Che a volte essere un po’ bruttini può tornarci utile e persino remunerativo, e Wild Thang ne è la riprova!