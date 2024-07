Gatto, se è stanco della solita pallina prova questa nuova App: mai visto il mio micio più felice, e mi diverto un sacco anch’io

Se il tuo gatto è stanco della solita pallina o topino, gioca insieme a lui grazie a questa applicazione, lui si divertirà tantissimo e anche voi. Basta scaricarla sullo smartphone e lei farà il resto.

Il gatto è uno di quegli animali che porta gioia e conforto a tutti, e a prescindere dall’età del suo umano, può instaurare un rapporto di amicizia profonda che durerà per sempre. Infatti, il felino è uno dei membri più coinvolti nella Pet Therapy, soprattutto in quei contesti di anziani soli residenti nelle varie case di riposo.

Non tutti i gatti amano la manipolazione: d’altronde, proprio come noi, ogni amico a 4 zampe ha il proprio carattere, ci sono quelli più espansivi verso l’umano, altri più pantofolai, gli avventurieri che trasformano ogni mobile della vostra casa come un albero sul quale arrampicarsi, e così via.

Molte volte, però, per quanto si cerchi di stimolarli il più possibile, offrendo loro giochini sempre nuovi, il micione di casa potrebbe annoiarsi. Per questa ragione spesso si prendono due gatti, in modo che si tengano compagnia il più possibile anche – se badate bene – non tutti amano la compagnia.

Per quanti che si trovano quindi in questa situazione apparente di noia, la tecnologia viene il loro soccorso, con App che lo faranno divertire moltissimo. E che faranno divertire un sacco anche voi. Scopriamone qualcuna insieme.

Una nuova App per il vostro gatto

Sui social vediamo spesso simpatiche gag di gatti che si divertono in molteplici modi. Ci sono quelli che amano guardare la televisione e attaccare lo schermo ogni volta che scorgono un volatile volare nei film, quelli che si divertono da matti a stare sopra il piccolo robot aspirapolvere mentre gira per tutta la casa e quelli che fanno gli agguati ai loro umani, nascondendosi nei posti più improbabili.

Insomma, chi ha un gatto non può dire di annoiarsi, soprattutto quando il micione è un giovanotto: si inventerà le cose più assurde per tenersi impegnato e coinvolgervi nelle sue attività. Soltanto quando diventerà più grande, tenderà a fare lunghi riposini, senza però disdegnare mai un cordino con cui giocare. E se vi dicessi che da oggi la tecnologia ci offre un mezzo in più per distrarre e divertire il vostro pet?

Cat Alone: questa App è una svolta

Come dicevamo, qualora vedeste il vostro gatto di casa super annoiato, se neanche la pallina e il topino funzionano per placare il suo stato d’animo, allora potrete fargli provare una tra le tante App presenti negli store che sono state progettate proprio per lui, per farlo divertire.

Si chiama Cat Alone: una volta scaricata sul proprio smartphone, ma forse in questo caso sarebbe meglio acquistare un tablet solo per il micio, compariranno palline e altri oggetti in movimento che lo faranno divertire, in quanto il gatto cercherà di acchiapparle tutte quante. In questo modo lui si terrà impegnato e voi vi divertirete a vederlo lottare con lo schermo.