Farfalla Cobra, ecco quanto misura e dove vive la farfalla più grande del mondo: se vai in vacanza qui la trovi di sicuro

Oggi parleremo della farfalla Cobra, la specie più grande del mondo. Ecco quanto misura e dove vive questo esemplare, se andate in vacanza qui la potrete trovare sicuramente.

Ci sono talmente tanti esemplari e specie che arricchiscono il regno animale che per scovarli tutti bisognerebbe esplorare un pezzettino di Pianeta ogni anno, finché avremo la forza di viaggiare. Ci concentriamo spesso sulle cose futili della vita: uno smartphone, un televisore, un’automobile, senza renderci conto di quanto siamo immersi nella bellezza che ci restituisce Madre Natura.

Basterebbe alzare gli occhi al cielo e guardarsi attorno per un momento per vedere alberi, piante, animali e così via. Ci sono alcune specie di insetti talmente belli, colorati e perfetti da affascinare ogni sguardo, dando l’ispirazione a molti artisti, i quali rimangono ammaliati da quelle sfumature perfette che presentano sul corpo.

Il bello è che noi per creare un capolavoro del genere dobbiamo dipingerlo, mischiando colori, affinando la tecnica o utilizzando la tecnologia, la natura invece ha fatto tutto da sola. Senza troppi fronzoli, questi esemplari sono nati così e purtroppo quando distruggeremo anche l’ultimo esemplare con inquinamento e insetticidi, questo mondo diventerà sempre più grigio.

In merito alla bellezza di cui vi parlavamo, oggi vogliamo presentarvi la farfalla Cobra, l’esemplare più grande del mondo, la cui livrea è una meraviglia da guardare. Ecco dove vive e quanto misura.

La farfalla Cobra: caratteristiche

La farfalla Cobra (o farfalla Atlante) è l’esemplare più imponente della famiglia Saturniidae, ma in realtà è anche la più grande del mondo, grazie alla sua apertura alare. Il suo nome deriva dai colori e dal disegno perfetto che presenta sul corpo, che ricorda appunto quello presente sul noto serpente. Questa farfalla ha un corpo piccolo e sproporzionato rispetto all’apertura delle sue ali, che misurano circa 25-30 cm. I colori che rivestono questo esemplare vanno dal bruno-rossastro al bianco, e dal nero al rosa-viola, e la trama che mostra è perfettamente simmetrica su entrambe le ali.

Gli esemplari femminili sono più grandi e forti rispetto al maschio e dai loro bozzoli si produce una seta più conveniente rispetto a quella del baco da seta, chiamata Fagara, con il quale si realizzano capi d’abbigliamento, borse e portafogli.

La farfalla Cobra: dove vive e curiosità

La farfalla Cobra è l’esemplare più grande del mondo e attira spesso visitatori e curiosi nel suo habitat naturale. Se quest’anno decidete di andare in vacanza nelle foreste tropicali e subtropicali dell’Asia meridionale e della Cina del Sud e anche nell’Arcipelago malese, dalla Thailandia a Singapore fino all’Indonesia, potreste vederla dal vivo.

La femmina di questo esemplare produce circa 200 uova, dai quali usciranno tanti piccoli bruchi i quali avranno il compito di nutrirsi il più possibile in quanto, dopo la loro trasformazione in farfalla, non potranno più farlo. La femmina infatti, vivrà circa 7-9 giorni da quando diventerà farfalla, e la sua attività sarà principalmente notturna, quando avrà il compito di trovare un compagno per riprodursi e deporre le uova. Per non sprecare le energie infatti, visto che dovrà vivere con il nutrimento assunto durante la fase in cui era larva, passerà l’intera giornata stando ferma. Il maschio vivrà meno, in quanto il suo unico scopo nella vita sarà quello della riproduzione: una volta svolto il suo compito andrà a morire subito poco dopo.