Da trovatello a star di Hollywood: ti presento Bobby, l’adorabile randagio che ha recitato anche in House of the Dragon

Ma chi è Bobby, il trovatello che è poi diventato una star di Hollywood? Lo abbiamo persino visto in House of The Dragons.

Le nuove puntate di House of The Dragons hanno attirato l’attenzione su un nuovissimo personaggio: il cagnolino preso a calci dal crudele Cheese. Il quattro zampe è tuttavia una vera e propria star di Hollywood ed ha lavorato al fianco di moltissimi divi. La storia raccontata dalla sua addestratrice ha commosso il mondo intero. Ecco dunque chi è Bobby, il mitico cane attore.

Nel mondo del cinema può capitare spesso e volentieri che gli attori non siano sempre degli esseri umani.

I cani, ad esempio, sono particolarmente portati nel ruolo di attori, e amano recitare al fianco dei divi del cinema. Tra questi troviamo proprio Bobby, un cane di razza Terrier che, negli ultimi anni, è apparso in diversi film e serie tv. La sua ultima interpretazione è stata proprio nella famosissima serie House of The Dragons. Bobby ha infatti recitato al fianco del sanguinario Cheese, interpretando il suo cane che lo aiuta a cacciare via i topi dalla Fortezza Rossa.

Eppure i più attenti avranno sicuramente notato che Bobby è in realtà una star e la sua storia è veramente incredibile.

Chi è Bobby: il cane più amato del grande schermo

Il dolcissimo Terrier dal pelo bianco, prima di diventare una star di Hollywood ha avuto un tristissimo passato. Il cane è infatti stato trovato a Cipro, in Grecia, completamente denutrito e con diverse cicatrici su tutto il corpo. Julie Tottman, una famosa addestratrice del grande schermo, ha deciso quindi di prendersi cura del quattro zampe e prepararlo per recitare come una vera star.

Le parole della donna hanno emozionato tutti quanti e Bobby è sicuramente molto fortunato ad aver incontrato una persona come lei.

Le parole che hanno commosso il mondo intero

Wamiz ha riportato le parole di Julie che hanno emozionato il mondo intero. La donna, durante una sua recente intervista, ha spiegato: “Bobby è uno degli animali salvati più facili con cui ho lavorato. È così naturale, è fatto per recitare. I cani randagi ti danno di più sul set perché ti sono grati di averli salvati dopo aver vissuto un inferno..” L’addestratrice ha poi aggiunto che ancora si emoziona quando vede recitare il dolcissimo Bobby. Possiamo quindi dire che, dopo queste parole, i fan di House of The Dragons avranno odiato ancora di più Cheese per il suo calcio (anche se cinematografico) sferrato al quattro zampe!

E tu conoscevi Bobby? Questo dolcissimo Terrier ama stare davanti alla cinepresa e la sua professionalità è incredibile!