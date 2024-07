Boots e Coco, i due mici che hanno trasformato Halle Berry nella vera Catwoman | Quando la realtà supera la finzione

Chi sono Boots e Coco, i mici che hanno trasformato Halle Berry in una vera Catwoman? Le immagini hanno emozionato tutti.

Tutti quanti conosciamo alla perfezione la mitica Halle Berry, l’attrice che ha interpretato Catwoman. Oltre però ad essere una grande professionista, la donna è anche un amante degli animali e, proprio in queste ore, lo ha dimostrato al mondo intero. Boots e Coco hanno rubato il cuore dell’attrice e, dopo aver interpretato il ruolo di gatta supereroina, è caduta anche lei in tentazione, ecco perché!

In molti si ricorderanno sicuramente dell’iconica Catwoman del 2004 interpretata dalla bellissima Halle Berry.

La donna ha sicuramente saputo interpretare egregiamente quel ruolo e, dopo vent’anni, ancora oggi sono in molti a pensare che non ci sia supereroina più sensuale di lei. In queste ore la donna ha condiviso delle immagini veramente assurde sui social, che avrebbero dimostrato come alcune volte la finzione superi la realtà. L’attrice avrebbe fatto uno strano incontro con Boots e Coco e, immediatamente, sarebbe stato amore a prima vista.

Ecco però chi sono i bellissimi mici che hanno fatto impazzire tutto il mondo del web e non solo.

Chi sono Boots e Coco: i felini più virali del web

La donna gatto, dopo vent’anni dal suo iconico film, ha fatto un annuncio sui social che ha attirato l’attenzione di tutti quanti: Halle Berry ha adottato due splendidi gattini neri, Boots e Coco. L’attrice già possedeva due bellissimi cani di razza Labradoodle e la famiglia si è finalmente allargata con gli animali che hanno donato notorietà ad Halle!

Ad aver emozionato i suoi followers è stato sicuramente il modo in cui la donna ha incontrato questi due bellissimi trovatelli.

Come ha incontrato i due splendidi mici

Halle Berry ha spiegato sui social di avere trovato Boots e Coco direttamente dentro al giardino di casa sua, dove la madre aveva deciso di nascondersi per partorire. Assieme a loro c’erano altri due gattini che non ha potuto tenere ma ai quali ha trovato immediatamente una famiglia. Inutile dire che i fan della donna sono impazziti per la notizia e qualcuno ha commentato il post sottolineandole che non si può trattare di una casualità, ma che lei d’altronde è sempre Catwoman!

Insomma, d’ora in poi Halle Berry ,assieme ai suoi Boots e Coco, sarà davvero una donna gatto a tutti gli effetti.