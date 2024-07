Dog beach in Puglia, le migliori spiagge per cani sono solo queste: non paghi l’ingresso e il tuo migliore amico è il benvenuto

Se quest’anno andrete in vacanza nella bellissima Puglia con il vostro amico a 4 zampe, sappiate che le migliori Dog beach sono solo queste. In queste spiagge non pagate l’ingresso.

Le vacanze sono finalmente arrivate e sono molti i vacanzieri che hanno già iniziato a preparare le valige, in quanto si sa, da diversi anni a questa parte, non esiste più un periodo unico per andare in ferie. In maniera scaglionata, si toccano diversi mesi dell’anno; da luglio a settembre sono i mesi più gettonati.

Per tutti coloro che condividono la loro vita con un animale quindi, è giunto il momento di iniziare a organizzarsi, per fare in modo che anche lui possa passare giornate piacevoli. Ribadiamo il concetto che abbiamo trattato anche in diversi articoli precedenti: l’abbandono, oltre a essere disumano, non è la soluzione.

Ci sono moltissime soluzioni da adottare: la prima, portare il vostro animale con voi, e la seconda chiedere ad amici e parenti fidati di ospitare il vostro migliore amico o di andare a casa vostra e provvedere ai suoi bisogni primordiali, finché non tornate.

Inoltre ci sono anche dog sitter, pensioni e così via, con i quali prendere contatto. Per chi quest’anno andrà in Puglia in vacanza e ha un cane, non dovrà preoccuparsi, in quanto ci sono diverse Dog beach a vostra disposizione, dove non solo avrete l’ingresso gratuito, ma qui accoglieranno il vostro cane a braccia aperte.

Le Dog beach migliori in Puglia

Quando si adotta un animale, ricordatevi sempre di farlo in maniera consapevole, perché un amico è per sempre. A questo mondo dovrebbero esistere soltanto due categorie di persone, coloro che considerano gli animali come parte integrante della loro vita e della loro famiglia, e chi invece (e non c’è nulla di male), decide semplicemente di non essere pronto a gestire una nuova vita. Soltanto a queste due categorie auguriamo delle strepitose vacanze, mentre a tutti coloro che prendono gli animali e poi li abbandonano come calzini usati, speriamo tanto che il karma possa agire velocemente.

Detto ciò, per tutti coloro che hanno un animale, qualunque esso sia, dopo aver deciso la meta dovrebbe informarsi bene su cosa sarebbe meglio fare per il vostro pet, in modo da non stressarlo inutilmente. Per farvi un esempio, la spiaggia se è bollente per voi lo sarà anche per lui, così come l’alta temperatura e così via.

Prendete carta e penna

Una volta che vi sarete informati su tutti gli atteggiamenti da seguire, per ogni vostra meta scelta, che varierà da animale ad animale, sappiate che se quest’anno avete deciso di andare in vacanza in Puglia con il vostro cane, la felicità vi invaderà dalla testa ai piedi.

Nella bellissima Regione italiana, ci sono diverse Dog beach che faranno al caso vostro, per poter passare delle vacanze felici insieme al vostro pet. Oggi vogliamo citarvi quelle inserite nell’elenco delle spiagge libere del 2024 per i lidi del Gargano. Se cercate quindi spiagge gratuite dove non pagherete neanche l’ingresso, andate presso:

Spiaggia di Pizzomunno , presso il Lungomare E. Mattei a Scialara;

, presso il Lungomare E. Mattei a Scialara; Spiaggia del Lungomare Europa a San Lorenzo;

a San Lorenzo; Spiaggia presso la Località Molinella ;

; Spiaggia di Scialmarino , presso la Località S. Maria di Merino;

, presso la Località S. Maria di Merino; Stabilimento balneare Il Gabbiano a Rodi Garganico.

Qui il vostro amico a 4 zampe sarà il re della giornata, in quanto tutti saranno felici di vederlo.