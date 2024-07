Orrore indicibile al canile di Palermo, il ritrovamento delle Forze dell’Ordine scuote tutta Italia: “Condizioni disumane”

Orrore al canile di Palermo. Le Forze dell’Ordine hanno fatto una scoperta indicibile: dei cani in condizioni disumane.

Purtroppo in queste ore le Forze dell’Ordine hanno fatto una terribile scoperta nella città di Palermo. Alcuni animali erano tenuti in condizioni disumane e le immagini hanno scioccato tutti quanti. Ecco però quanti animali sono stati salvati da questo canile abusivo e quali saranno le conseguenze dei malviventi che hanno maltrattato questi cani.

In Italia, come nel resto del mondo, moltissimi animali vengono maltrattati abitualmente e tenuti in condizioni disumane.

Si tratta purtroppo di un grandissimo problema, difficile da arginare e che sembrerebbe addirittura aumentato negli ultimi anni. Proprio in queste ore è stato trovato un canile abusivo nella città di Palermo, in Sicilia. I cani salvati dalle Forze dell’Ordine erano in terribili condizioni e, se non fossero intervenuti tempestivamente, avrebbero rischiato anche la propria vita. Inutile dire che la notizia ha lasciato tutta la città a bocca aperta, visto che tale orrore avveniva proprio in un appartamento nel centro della città.

Ma ecco nel dettaglio le condizioni in cui sono stati trovati questi poveri quattro zampe e cosa rischieranno i malviventi che tenevano questo canile abusivo.

Il ritrovamento delle Forze dell’ordine nel centro di Palermo

L’appartamento in cui è stata fatta questa triste scoperta è in via Castelforte a Palermo. Ad intervenire sono stati gli agenti del Commissariato San Lorenzo e, non appena hanno varcato le porte di questa casa dell’orrore, sono stati trovati ben 25 cagnolini tenuti in condizioni disumane. Chihuahua, Bulldog Francesi e molte altre razze di cane erano rinchiusi all’interno di gabbiette per uccelli, altri legati direttamente con delle catene alla veranda dell’abitazione.

Non appena il Partito Animalista Italiano è venuto a sapere della triste vicenda ha deciso di denunciare i responsabili di tale oscenità.

Cosa rischiano i responsabili

Il coordinatore del Partito Patrick Battipaglia ha dichiarato in queste ore: “Le immagini dei cani tenuti in condizioni a dir poco disumane ci hanno lasciato basiti. Il nostro ufficio legale si è subito mosso per depositare una denuncia in Procura contro i responsabili di questo crimine.” In Italia, da diversi anni a questa parte, il Codice Penale prevede una pena detentiva che va dai 3 ai 18 mesi di reclusione o una multa che può partire da 5 mila euro fino ad un massimo di 30 mila euro.

Con la speranza che questo crimine non venga dimenticato, ci auguriamo che i poveri cani salvati trovino finalmente una famiglia in grado di amarli veramente.