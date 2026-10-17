386 Cani Salvati Dopo Un’Operazione di Soccorso in Cina

Un’operazione di soccorso salva 386 cani in Cina

La polizia ha intercettato un veicolo pieno di cani poco prima del festival del cibo di cane di Yulin, salvando 386 animali in condizioni disperate. I cani erano stipati in gabbie di filo senza certificati di salute, un segno di abusi e illegalità. Gli animali sono stati trasferiti all’Associazione di Benessere Animale di Pechino per un’altra possibilità nella vita. La salvaguardia di cani rubati e abusati è un obiettivo comune per i volontari.

Molte delle razze salvate erano cani rubati o animali domestici sottratti alle famiglie. Secondo Peter Li, esperto del Humane Society International, i cani vengono spesso catturati con metodi violenti, come l’uso di veleno o l’agguato, e poi caricati su camion senza documenti sanitari. Questo rende il loro trasferimento in Cina illegale e pericoloso.

Il festival del cibo di cane non ha radici culturali in Cina

Nonostante il festival di Yulin sia noto a livello internazionale, in Cina non ha alcun valore culturale. Il 2009 segnò l’inizio di questa pratica, ma il governo ha chiarito che i cani e i gatti non sono considerati bestiame e non possono essere allevati o macellati. Tuttavia, centinaia di cani vengono comunque uccisi ogni anno, provenienti da allevamenti esteri. La lotta contro il consumo di carne di cane è un impegno costante.

Animal activist Lin Xiong ha descritto l’orrore di vedere i cani in quelle condizioni, affermando che il macello di Yulin è un’onta per il paese. Nonostante la maggior parte della popolazione non consumi carne di cane, un gruppo ristretto continua a partecipare a questa tradizione disgustosa.

La lotta continua per il rispetto degli animali

I volontari del benessere animale non si arrendono e continuano a combattere per eliminare il commercio di carne di cane. L’Humane Society International invita i sostenitori a donare per sostenere i cani salvati e combattere questa pratica. La lotta non è solo per la protezione degli animali, ma anche per il rispetto delle leggi e dei diritti di proprietà.

La salvaguardia di cani rubati e abusati è un obiettivo comune per i volontari.

Molte delle razze salvate erano cani rubati o animali domestici sottratti alle famiglie. Secondo Peter Li, esperto del Humane Society International, i cani vengono spesso catturati con metodi violenti, come l’uso di veleno o l’agguato, e poi caricati su camion senza documenti sanitari. Questo rende il loro trasferimento in Cina illegale e pericoloso.

Un impegno per il futuro dei cani

Con il supporto della comunità, i volontari sperano di eliminare definitivamente il commercio di carne di cane. I cani salvati hanno una seconda possibilità, ma centinaia di altri vengono uccisi ogni anno. La lotta non è facile, ma i volontari non si arrendono. La loro determinazione è un segno di speranza per un futuro migliore per gli animali.