Giornata del Gatto Nero: eventi per combattere i pregiudizi e promuovere la solidarietà

La Giornata del Gatto Nero, celebrata il 17 novembre, è un’occasione per sfatare le superstizioni e promuovere la dignità dei felini dal manto scuro. In tutta Italia si svolgono eventi organizzati da associazioni animaliste per sensibilizzare il pubblico e incoraggiare l’adozione di gatti neri, spesso vittime di pregiudizi. L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) ha promosso l’iniziativa per andare oltre le credenze infondate e dare visibilità a un gruppo di animali spesso discriminati.

Eventi in tutta Italia per la Giornata del Gatto Nero

La ricorrenza si svolge con numerose iniziative in diversi luoghi del Paese. A Roma, il 13 novembre, si terrà il “Mi fa un baffo il gatto nero festival” presso il Teatro della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con diverse forze di soccorso e volontariato. L’evento, ideato dalla giornalista Federica Rinaudo, mira a combattere le fake news e a promuovere la cultura e l’arte attraverso la sensibilizzazione verso i gatti neri. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione e si richiede la donazione di piccole scorte di cibo per cani e gatti abbandonati.

Altri eventi si terranno in diverse città. A Lamezia Terme, il 17 novembre, si svolgerà un incontro pubblico rivolto ai referenti delle colonie feline per raccogliere segnalazioni e confrontarsi sulle attività di tutela. A Trento, il Gattile di Riva del Garda organizzerà una campagna di sensibilizzazione per la microchippatura, in collaborazione con medici e studi veterinari. Inoltre, a Stra (Venezia), si terranno letture animate per bambini, in collaborazione con una cooperativa socioculturale.

Un’occasione per combattere le superstizioni

La Giornata del Gatto Nero è un’occasione per riflettere sui falsi miti che ancora circolano attorno a questi animali. Secondo credenze popolari, il gatto nero porterebbe sfortuna, ma l’AIDAA e altre associazioni cercano di superare queste convinzioni. In particolare, l’associazione ha lanciato una campagna per incentivare la microchippatura gratuita dei gatti di colonia e di proprietà, iniziando con il Comune di Sedico (Belluno). L’obiettivo è garantire una migliore tutela e tracciabilità degli animali, contribuendo a una maggiore sicurezza e adozione. La Giornata del Gatto Nero non è solo un evento, ma un impegno concreto per combattere le superstizioni e promuovere una cultura di rispetto e tutela. Con eventi in tutta Italia, l’obiettivo è sensibilizzare il pubblico e incoraggiare l’adozione di gatti neri, dando loro la stessa dignità di ogni altro animale. L’impegno delle associazioni animaliste è un passo importante verso un futuro in cui ogni animale, indipendentemente dal colore del pelo, sia visto come un essere degno di rispetto e protezione.

La Giornata del Gatto Nero rappresenta un momento chiave per rafforzare la consapevolezza e la solidarietà verso questi animali.

La microchippatura gratuita è un passo importante per migliorare la gestione delle colonie feline e aumentare le adozioni.