Una poiana diventa troppo pesante per volare dopo aver mangiato troppi polli

Una poiana, salvata in Virginia, ha perso peso dopo aver mangiato troppi polli, ma non è ancora in grado di volare. L’animale, una femmina adulta di poiana spallerosse, è stata trovata a terra e trasportata al Southwest Virginia Wildlife Center di Roanoke. Il motivo del suo problema sembra essere un’abitudine insolita: per settimane ha catturato polli, accumulando un eccesso di peso che ne ha impedito il volo. Gli operatori hanno osservato che la poiana manteneva comportamenti tipici di un animale selvatico, come la diffidenza nei confronti degli esseri umani.

Un’abitudine insolita che ha portato a un problema reale

Secondo la ricostruzione del centro di recupero, la poiana avrebbe individuato una fonte di cibo particolarmente facile da sfruttare. Ogni mattina, avrebbe atteso che i polli uscissero dai ricoveri, catturandone uno per poi trascorrere il resto della giornata a riposare sugli alberi. Un’abitudine che, ripetuta per settimane, ha favorito un aumento di peso progressivo, fino a impedirle di volare. Non esistono osservazioni dirette che confermino ogni episodio di predazione, ma per gli esperti questa rappresenta l’ipotesi più plausibile. La poiana ha perso circa 130 grammi, passando da oltre 910 a circa 780 grammi. I veterinari hanno predisposto un’alimentazione controllata e un programma di esercizi per aiutarla a perdere il peso in eccesso e recuperare la muscolatura necessaria al volo. Per il momento, tuttavia, riesce a percorrere soltanto quattro o cinque giri della voliera prima di affaticarsi. Deve quindi continuare ad allenarsi per recuperare forza, resistenza e agilità, caratteristiche indispensabili per sopravvivere autonomamente in natura.

Un problema che richiede attenzione

La vicenda, nonostante il suo lato curioso, evidenzia un problema che non dovrebbe essere sottovalutato. Un animale selvatico incapace di volare diventa particolarmente vulnerabile ai predatori, agli incidenti e ad altri pericoli. Inoltre, la disponibilità di cibo facilmente accessibile può modificare profondamente le abitudini alimentari e il comportamento degli animali. Per questo motivo, gli esperti ricordano quanto sia importante evitare di alimentare direttamente i selvatici.

Prima della liberazione, il personale del centro intende sensibilizzare i residenti affinché mettano maggiormente al sicuro i propri pollai, evitando che la poiana possa tornare alle vecchie abitudini. L’obiettivo è restituirle una vita normale, fatta di caccia, movimento e libertà. La strada verso il completo recupero non è ancora terminata, ma i progressi registrati lasciano ben sperare. E dopo settimane trascorse tra dieta, allenamenti e cure, questa poiana potrebbe presto tornare a spiegare le ali sopra i boschi della Virginia. Questa volta, però, senza fermarsi ogni mattina davanti a un pollaio.