Il 4 novembre 2026, sei castori sono tornati a Loch Ness dopo cinque secoli di assenza, segnando un momento significativo per il rewilding nelle Highlands scozzesi. L’evento, non spettacolare ma simbolico, rappresenta un passo avanti nella conservazione della fauna selvatica e nella ripresa degli ecosistemi locali. I castori, rilasciati in un lago all’interno della tenuta di Dundreggan, non sono stati importati dall’estero, ma provengono da altre aree della Scozia dove le popolazioni si sono già stabilizzate. Questo ritorno, formalmente regolamentato e autorizzato da NatureScot, è parte del progetto Ness Beaver Project, promosso da Trees for Life in collaborazione con il Beaver Trust.

Un progetto strutturato e internazionalmente riconosciuto

Il progetto di reintroduzione dei castori a Loch Ness non è un’operazione improvvisata, ma un’azione pianificata e approvata da enti governativi e organizzazioni ambientali. La licenza rilasciata da NatureScot garantisce che il trasferimento sia conforme alle normative locali e nazionali. Il riconoscimento internazionale del progetto sottolinea come la reintroduzione dei castori a Loch Ness sia considerata un modello rilevante anche al di fuori dei confini britannici. Il progetto ha ottenuto il sostegno finanziario dell’European Wildlife Comeback Fund, un fondo dedicato al recupero della fauna selvatica in Europa.

La reintroduzione dei castori rappresenta un’azione concreta per la ripresa degli ecosistemi.

I castori sono considerati una specie chiave dagli ecologi, in grado di trasformare radicalmente gli ambienti in cui vivono. Costruendo dighe con rami e fango, rallentano il flusso dei corsi d’acqua, creando zone umide e aumentando la disponibilità di habitat per anfibi, uccelli acquatici, insetti e pesci. Questo effetto a cascata è documentato in numerosi contesti europei dove la specie è stata reintrodotta. Nel caso delle Highlands scozzesi, l’obiettivo del progetto è ripristinare gli habitat d’acqua dolce, incrementare la biodiversità locale e costruire paesaggi più resilienti ai cambiamenti climatici. Le zone umide create dai castori funzionano come spugne naturali, assorbono acqua durante le piogge intense e la rilasciano lentamente nei periodi di siccità, riducendo sia il rischio di alluvioni che quello di siccità a valle. Questo meccanismo di regolazione idrica è particolarmente rilevante in un contesto di cambiamenti climatici, dove la gestione sostenibile delle risorse idriche diventa sempre più cruciale.

Un progetto a lungo termine con un’ambizione vasta

Il progetto di rewilding a lungo termine, che include la reintroduzione dei castori, si svolge all’interno di un contesto più ampio: il ripristino di oltre mille ettari di torbiera nelle vicinanze di Loch Ness. Questo ecosistema, degradato per decenni a causa del drenaggio agricolo, è in fase di ricostruzione grazie a iniziative come quelle di Trees for Life e Rewilding Affric Highlands. L’obiettivo dichiarato è non solo la reintroduzione di specie, ma anche il recupero della vegetazione autoctona, il ripristino delle torbiere e la riduzione del pascolo intensivo.

Il progetto si estende su un arco temporale di trent’anni e abbraccia un territorio vastissimo.

Il progetto, che si estende su un arco temporale di trent’anni, abbraccia un territorio vastissimo, non solo Loch Ness, ma anche la catena montuosa del Kintail e le valli di Cannich, Affric, Moriston e Shiel. In questo contesto, i castori non sono un elemento isolato, ma un tassello di un mosaico ecologico in ricostruzione, dove la reintroduzione delle specie si intreccia con il recupero della biodiversità locale.