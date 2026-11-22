USA hanno messo in pericolo numerose famiglie e i loro animali, ma un’azienda di rafting ha deciso di intervenire per salvare 45 cani e le loro famiglie intrappolate dall’acqua. La situazione si è aggravata a ottobre, quando piogge intense hanno circondato case e abitazioni, costringendo i residenti a cercare rifugio. Tra i soggetti in pericolo, anche i cani, alcuni dei quali hanno atteso i soccorsi per lunghe ore, rifugiandosi sui tetti delle abitazioni.

Un’intervento fuori dal comune

Nonostante la stagione del rafting fosse ormai chiusa, i dipendenti dell’azienda hanno deciso di utilizzare l’attrezzatura per raggiungere le zone più difficili da raggiungere. Le guide si sono avventurate su terreni pericolosi e hanno attraversato zone di sabbie mobili pur di raggiungere le famiglie rimaste isolate. Un’impresa non da poco, che ha richiesto coraggio e grande esperienza del territorio. Una volta recuperati, gli animali dovevano essere messi al sicuro in qualche modo. I dipendenti hanno così deciso di sistemarli all’interno del magazzino dell’azienda. Alla fine, la struttura ha accolto più di 45 cani, oltre a gatti, conigli, galline e altri animali domestici. La decisione di utilizzare il magazzino come rifugio ha permesso a molte famiglie di non rimanere sole di fronte all’innalzamento delle acque.

Un gesto che merita di essere celebrato

Un gesto che merita di essere celebrato: ci auguriamo che tutti gli animali possano presto ricongiungersi con le proprie famiglie. Tra i momenti più toccanti, c’è stato il ritorno di Maverick, un Golden Retriever, che appena la rivede si stringe a lei, chiude gli occhi e resta lì, abbracciato, come se volesse recuperare tutte le coccole perse. Un abbraccio che sembra non voler finire mai. Le precipitazioni sono continuate senza sosta e i soccorritori hanno dovuto organizzare una nuova evacuazione per mettere al riparo i loro protetti. La città di Farmington, in particolare, ha visto diversi abitanti intrappolati nelle proprie case, circondate dall’acqua. Grazie agli interventi di questa azienda, molte famiglie non sono rimaste sole di fronte all’innalzamento delle acque.

45 cani e altri animali salvati durante le inondazioni

Utilizzo di un magazzino come rifugio per gli animali

Intervento di guide di rafting su terreni pericolosi

La situazione continua a evolversi, con nuove evacuazioni e interventi di soccorso. La comunità locale e le autorità locali stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza di tutti, umani e animali. L’azione dell’azienda di rafting ha dimostrato come, in momenti di crisi, l’esperienza e la determinazione possano fare la differenza.