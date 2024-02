Casa sull’albero: notte di coppia in magica atmosfera | Prenota a due passi dal mare

Preparati a vivere un’esperienza fuori dal comune e a trascorrere una notte speciale: scopri la casa sull’albero vicino al mare.

Regalare oggetti materiali non sarà mai abbastanza sorprendente rispetto al regalare esperienze da vivere ed è per questo che stiamo per suggerirti una meta alla quale non avresti mai pensato. Se vuoi stupire la tua dolce metà, nel giorno di San Valentino o in una ricorrenza speciale, scegli una notte da trascorrere in una casa sull’albero.

Questo, molto probabilmente, è il sogno di tutti, da bambini e ora potrebbe diventare realtà. Potresti perderti in un’atmosfera suggestiva, mai vissuta prima e trovare riparo nel tuo castello di legno. Ci sarai solo tu e il tuo partner o la tua partener, con il fruscio delle foglie e il rumore delle onde del mare.

Questa casa sull’albero, infatti, si trova proprio a due passi dal mare, il che la rende ancora più speciale e accogliente. Se vuoi saperne di più e scoprire dove si trova questo luogo incantato, continua a leggere.

Un’esperienza da ricordare, immersi nella natura

Per vivere un’esperienza del genere non ti servirà andare lontano, perché la casa sull’albero di cui parliamo si trova proprio in Italia e, nello specifico, in provincia di Ravenna, a Solarolo. Una suite per due immersa nelle campagne emiliane-romagnole e che inerpica sui rami di un pino nero centenario.

Per raggiungerla, è stata costruita una robusta scala di legno, che ti permetterà di accedere all’interno della casa. Questa, però, non è la solita casa che immaginavi da bambino, una fortezza con all’interno giusto il minimo e indispensabile per rifugiarti da solo o con gli amici. La casa sull’albero nella quale potrai soggiornare è dotata di tutti i confort possibili, dalla Wi-Fi, alla TV, fino al climatizzatore. La camera, con letto matrimoniale, è provvista di un bagno personale, con tanto di doccia.

Il perfetto mix di romanticismo e avventura

Se sei una persona che ama l’avventura e non ricerca la banalità, ma hai anche un animo romantico, questa casa è quello che fa per te. È il regalo ideale per quelle coppie che hanno bisogno di qualche giorno in totale relax, lontano da tutti e da tutti.

Ora che la primavera si sta avvicinando, questa potrebbe essere una destinazione perfetta per un weekend fuori porta. Prepara lo zaino e mettici dentro anche una bella manciata di entusiasmo, perché questa casetta sull’albero, in provincia di Ravenna, ti lascerà a bocca aperta.