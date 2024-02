Fughe Pavimento: lo sporco le fa diventare nere | Ecco il trucco veloce per farle splendere

Ma voi lo sapete qual è il trucco veloce per far splendere di nuovo il vostro pavimento, rimuovendo il nero dalle fughe? E’ un ingrediente che avete a casa ed è totalmente naturale.

La pulizia quotidiana della casa non è soltanto fondamentale, ma è anche molto faticosa, in quanto ci sono dei lavori “di fino”, che se trascurati, possono portare a conseguenze visibili. Non sempre, ma durante l’anno almeno quelle 2-3 volte, i lavori a fondo bisogna farli, come per esempio la pulizia delle tapparelle o della parte alta dei mobili, per non parlare dei vetri e così via.

Ma sicuramente c’è un lavoro che infastidisce molte persone, in quanto non sempre si ha voglia e tempo di mettersi a lavare le fughe del pavimento. Molto spesso si fa l’errore di pensare, che basta lavare il pavimento tutti i giorni per fare in modo che quei piccoli spazietti che intercorrono tra una mattonella e l’altra, possano mantenersi brillanti e soprattutto bianchi, come quando hanno messo in posa il vostro impiantito per la prima volta. Come avrete capito, non è sempre così, motivo per cui vogliamo indicarvi un trucchetto per tornare a veder splendere il vostro pavimento.

Il trucco per far splendere il vostro pavimento

Il pavimento, oggi giorno, può essere realizzato con ogni tipo di materiale, il quale si può adattare ad ogni tipo di arredamento. Per ogni prodotto scelto, ci sono ovviamente delle indicazioni da rispettare per mantenere il vostro impiantito sempre lucido e brillante. Diciamo che oggi giorno, è raro, anche per mancanza di tempo, trovare qualcuno che abbia voglia di passare la lucidatrice quotidianamente, come facevano le massaie degli anni ’70.

Oggi giorno si tendono a scegliere quei materiali poco impegnativi, ai quali basta una bella passata di mocio, per vedere la casa splendere in pochi minuti o poco più. Molte persone poi, decidono di acquistare delle mattonelle prive di fughe o comunque con uno spessore talmente sottile, da risultare quasi nullo. In questo modo, capirete da soli quanto, le pulizie giornaliere, siano molto più veloci e semplici.

Un elemento naturale dai mille utilizzi

Per chi invece non vuole rinunciare al classico pavimento con le fughe, perché magari gli piace l’effetto che rilascia o semplicemente per il tipo di materiale, vogliamo svelarvi un trucchetto semplice e veloce, per pulirle in maniera rapida ed efficace. Le fughe del pavimento, tendono a sporcarsi, in quanto quello spazio tende a riempirsi non solo di polvere, ma di conseguenza, tenderà a sporcarsi molto più facilmente di tutto il resto delle mattonelle.

Per pulire le fughe velocemente, senza “rompersi la schiena” alla Cenerentola, inginocchiata sul pavimento con la spazzola, ecco un ingrediente naturale, che tutti quanti voi avete in cucina. Stiamo parlando naturalmente del limone, il quale come sempre ha veramente mille usi, non soltanto quelli alimentari. Vi basterà spremere tutto l’agrume in questione in un litro d’acqua e mediante l’uso di uno straccio, passarlo lungo tutta la zona d’interesse.

Vedrete come le vostre fughe torneranno a splendere, in quanto si sa benissimo, che il limone è uno sbiancante naturale. Ricordatevi sempre di non utilizzare questo metodo su superfici delicati, quali il marmo o la pietra, le quali potrebbero rimanere macchiate per sempre.