Finestrella magica a Bologna: sembra di essere a Venezia | Che vista spettacolare

Bologna: ci sono delle viste davvero inaspettate da una delle finestre della città, non tutti la conoscono.

Una città ricca di arte, di modernità, di storia e di tradizione enogastronomica e tanto altro: parliamo di Bologna, la regina dell’Emilia-Romagna.

Tra vicoli antichi, ristoranti eccellenti con le tradizionali “sfogline”, musei e luoghi studenteschi, Bologna è una delle città più apprezzate della nostra splendida penisola.

Nonostante l’antichità, non tutti conoscono i segreti e alcuni scorci particolari della città: è per questo che non si finisce mai di scoprire e imparare nuove cose sulla cultura e tradizione locale.

Può succedere, a volte, di passare un angolo e svoltando trovarsi di fronte a una meraviglia: in questo caso, dove andare ve lo suggeriamo proprio noi, si tratta di una finestrella dalla quale è possibile godere di un panorama speciale.

Una vista da urlo

C’è un angolo particolare della città di Bologna che non tutti conoscono, e che trasporta visitatori e visitatrici direttamente in un’altra città.

Questa è una possibilità da sfruttare quando ci si trova a visitare Bologna, dato che in poco tempo bisogna necessariamente godere di tutte le particolarità di questo luogo: vediamo dov’è la finestrella dalla insolita e bellissima vista.

La “piccola Venezia”

La celebre finestrella dà sul Canale delle Moline, una parte dell’angolo della città di Bologna che è noto proprio come “la piccola Venezia”, per la rassomiglianza con la città Veneta con i suoi infiniti canali che la percorrono. Per raggiungerla è necessario passare sotto Porta Govese o Torresotto dei Piella, così da poter godere di questa particolare vista della città che vi rimarrà sicuramente impressa nella mente anche una volta lasciato il luogo.

In gran parte il canale delle Moline è nascosto tra le case, e anche per questo è sconosciuto ai più e costituisce una prosecuzione del canale di Reno. Per lungo tempo anche gli affacci sono rimasti chiusi, mentre relativamente di recente sono stati riaperti quelli sui ponti delle vie Oberdan e Malcontenti, che si affiancano alla prospettiva che è possibile sbirciare dalla finestrella di Via Piella. Insomma, se siete a Bologna cercate la finestrella: questa scoperta potrà darvi un nuovo punti di vista sulla città, un modo per ribaltarne gli scorci e una nuova interpretazione alle bellezze che porterete con voi al ritorno.