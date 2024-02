Tagliatelle anche nei dolci: è possibile: la ricetta di una delle torte più amate della tradizione

Le tagliatelle sono uno dei tanti punti di forza della cucina romagnola, il gusto e la tecnica le rendono uniche rispetto a tutte le altre. Le conoscono tutti, ma in quanti sanno che questa pasta può essere utilizzata nella preparazione di una torta?

L’Emilia-Romagna è ricca non soltanto di un patrimonio culturale notevole, nonché del suo vasto panorama, ma anche di tutta una sezione gastronomica conosciuta e amata in tutto il mondo. Sicuramente tra i tanti piatti prelibati, le tagliatelle sono uno dei loro maggiori cavalli di battaglia.

Siamo abituati a mangiarle, condite in ogni maniera, che sia sugo, ragù, pesto e così via. Ma in quanti sapevano che con questa prelibata pasta, si può realizzare una delle torte più iconiche, della tradizione romagnola? Ecco svelata la ricetta di questo dessert alternativo.

La torta di tagliatelle dell’Emilia-Romagna

Secondo un’antica leggenda, una prima versione riconducibile a quello che sono oggi le famose tagliatelle, fu realizzata nel lontano 1487 dal maestro Zafirano, in occasione del matrimonio tra il Duca di Ferrara e Lucrezia Borgia. A prescindere dall’origine, sappiamo benissimo che oggi giorno, questo tipo di pasta è amata ovunque.

Le tagliatelle in Emilia-Romagna sono una specie di mantra di vita, tant’è che gli anziani, ancora oggi dicono alle donne prima di sposarsi: “Puoi essere bella quanto vuoi, ma se non sai fare la sfoglia non vai da nessuna parte!”. La ricetta tradizionale, la tecnica, la modalità di preparazione, se la passano di generazione in generazione, in quanto, si sa, la loro pasta all’uovo è diversa dalle normali tagliatelle che si trovano in commercio.

Ecco come realizzarla

Siccome le tagliatelle sono un piatto tipico dell’Emilia-Romagna, i romagnoli non si limitano a consumarle soltanto salate, ma anche dolci. La torta di tagliatelle infatti, è un dolce tipico di quelle zone e anche se può sembrare strano da sentire, in realtà è veramente delizioso. In pratica, dovrete preparare una base di pasta frolla, che andrà riempita con mandorle, cedro candito, zucchero e liquore.

Il tutto andrà poi “chiuso” da una copertura di tagliatelle, riprodotte con un impasto senza sale e infine spargere dei tocchettini di burro tutto in superficie. Mettete tutto in forno a 160° per circa 1 ora, controllando spesso che la pasta di sopra non si bruci e avrete finito. Ovviamente questa torta ha diverse varianti, per tutti coloro che non amano qualche tipo di ingrediente. Vi invitiamo a cercare la ricetta più consona con i vostri gusti, direttamente online.