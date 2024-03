Bonus famiglie 2024: ricevi 1.500 euro nel conto corrente se presenti questa documentazione | L’annuncio ufficiale dell’INPS

Approfitta del Bonus Famiglie 2024. Puoi risparmiare fino a 1.500€ se presenti tutte queste documentazioni. Ecco perché.

In queste ore l’INPS ha pubblicato un annuncio veramente interessante, riguardante il cosiddetto Bonus Famiglie 2024. Presentando alcuni documenti potrai anche tu beneficiare di 1.500€ direttamente sul tuo conto corrente per le rette scolastiche di asili nido e assistenza domiciliare. Sei curioso di scoprire di cosa si tratta? Ecco tutti requisiti necessari per poter ottenere questa importante agevolazione volta a gran parte delle famiglie italiane.

Durante questo periodo di forte crisi, moltissime persone non riescono ad arrivare a fine mese con facilità.

Le spese scolastiche di asili nido pubblici o privati e tutte le forme di assistenza domiciliare possono raggiungere spesso cifre stellari. Se anche tu fatichi a sostenerle, l’INPS ha pensato finalmente anche a te. Proprio in queste ore è circolato l’annuncio ufficiale del Bonus Famiglie 2024 che potrà addirittura raggiungere i 1.500€. Soltanto così potrai finalmente avere un sostegno sostanzioso per i tuoi bambini. Esistono tuttavia dei requisiti per poter ottenerlo.

Scopriamoli insieme nel dettaglio così che anche tu possa immediatamente beneficiare di questo importantissimo bonus.

Chi può beneficiare di questa agevolazione

Il Bonus Famiglie 2024 dell’INPS può essere richiesto da tutti coloro che hanno dei figli nati dal primo gennaio del 2016 in poi, con età inferiore ai tre anni o affetti da patologie croniche certificate. Come qualsiasi altro bonus, esso varierà a seconda dell’ISEE della famiglia in questione. Ad esempio se non superiore ai 25.000€ annui, il tetto massimo garantito sarà di 3.000€. Se invece l’ISEE non dovesse superare i 40.000€, l’agevolazione corrisponderà a 1.500€.

Per poter richiedere questo Bonus Famiglie 2024 dovrai inoltre possedere queste documentazioni. Ecco quali sono.

Quali documentazioni avere per il Bonus Famiglie 2024

Il genitore del minore in questione dovrà possedere inoltre documentazioni importanti come: il titolo di protezione internazionale equiparato a cittadino italiano (nel caso in cui il figlio fosse adottato), la Carta Blu e il permesso di soggiorno. Inoltre dovrà possedere ulteriori documenti tra cui: il lavoro subordinato di almeno sei mesi, il lavoro stagionale anch’esso con durata semestrale, l’assistenza minori, la protezione o qualsiasi altro caso speciale e la residenza italiana. Ovviamente colui che richiederà il bonus dovrà essere il genitore incaricato di pagare la retta dell’asilo nido e dovrà possedere inoltre la stessa residenza del figlio.

Per fare la domanda dovrai recarti sul portale online dell’INPS e dopodiché cliccare sul servizio dedicato. All’interno della richiesta dovrai specificare il costo dell’asilo nido ed il contributo per le forme di assistenza. Insomma, che aspetti a sfruttare al meglio questo Bonus Famiglie 2024? Non perdere questa importante occasione.