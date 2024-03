Selvaggia Lucarelli sgancia la bordata spietata su Ilary: “… burina e inutile!”

Selvaggia Lucarelli torna all’attacco, questa volta contro Ilary Blasi. Sono volate parole pesantissime, ecco quali nello specifico.

Selvaggia Lucarelli è senza ombra di dubbio un personaggio particolarmente discusso della televisione e spesso al centro dell’attenzione mediatica. In queste ore, proprio sui social, un suo commento è divenuto immediatamente virale. Questa volta l’attacco è stato rivolto direttamente alla showgirl Ilary Blasi. Ma scopriamo subito insieme la bordata spietata che ha lasciato tutti quanti a bocca aperta.

Tutti quanti conosciamo alla perfezione il forte carattere della giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli.

Lo abbiamo visto ad esempio durante una delle sue ultime apparizioni televisive a Ballando Con Le Stelle, dove ha ricoperto il ruolo di giudice. Insomma, la donna non si lascia certamente alcun pelo il bocca e, se necessario, non si perita in alcun modo a dire quello che pensa realmente. In queste ore sono volanti archi e frecce tra la Lucarelli e un’altra showgirl molto conosciuta: Ilary Blasi.

Ma cosa deve effettivamente aver scatenato l’interesse di Selvaggia? Scopriamolo subito insieme nel dettaglio.

Il libro di Ilary Blasi che ha fatto discutere

Sappiamo benissimo che negli ultimi mesi si è sentito parlare moltissimo di Ilary Blasi e della sua separazione con il calciatore Francesco Totti. La showgirl ha persino realizzato un documentario intitolato “Unica”, in cui ha raccontato dettagli veramente scioccanti sul suo ex marito. Dopo questo incredibile successo la donna ha inoltre deciso di pubblicare un libro intitolato “Che Stupida”. Anche in questo caso Ilary ha deciso di parlare della sua esperienza e dei suoi errori in passato. Inutile dire che moltissime persone hanno cominciato a giudicare le sue scelte di marketing, accusandola di lucrare sul proprio divorzio.

Anche Selvaggia Lucarelli sembrerebbe appoggiare questa opinione e, proprio in queste ore, ha lanciato una frecciatina sui social.

Le parole di Selvaggia sulla Blasi

Selvaggia Lucarelli ha deciso di scrivere su X il numero di copie vendute dal pubblicizzatissimo libro di Ilary Blasi. Sembrerebbe infatti che la Blasi abbia venduto soltanto 8.470 copie e, proprio per questo, la Lucarelli ha deciso di ironizzare sulla cosa. Qualcuno le commenta addirittura: “Mi sentirei stupida a comprare quel libro.. Una storia surreale di un persona burina e inutile.” Delle parole molto pesanti contro la showgirl che non sono certamente passate inosservate agli occhi degli utenti del web.

Mi sentirei stupida a comprare quel libro… mai sentito storia più surreale e persona più burina e inutile — Daniela_83 (@83_danielina) February 29, 2024

Insomma, anche questa volta Selvaggia Lucarelli ha colto l’occasione per tirare una sua frecciatina contro Ilary Blasi.