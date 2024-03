Pier Silvio Berlusconi l’ha rifatto, nuovo smacco all’amata conduttrice: “È indecente”

Pier Silvio Berlusconi ha commesso una follia che non è certamente passata inosservata. Ecco cosa è accaduto.

In queste ore sui social è emerso uno smacco compiuto da Pier Silvio Berlusconi nei confronti di una nota conduttrice. Il padre di Mediaset avrebbe infatti commesso una follia che non è certamente passata inosservata. Ma cosa è accaduto nello specifico? E perché tutti quanti non stanno parlando d’altro nelle ultime ore? Scopriamolo insieme nel dettaglio nel seguente articolo.

Pier Silvio Berlusconi, figlio del noto Silvio Berlusconi, è attualmente il proprietario dell’azienda di famiglia Mediaset.

Da quando ha avuto il pieno controllo dei canali Mediaset, l’uomo ha saputo scegliere le migliori trasmissioni, programmi e reality da presentare al proprio pubblico. I tagli che ha deciso di fare negli ultimi anni gli hanno permesso di riscuotere share e importantissimi ascolti. Nonostante però i vari successi di Pier Silvio, l’uomo proprio in queste ore avrebbe commesso un gravissimo errore. Sembrerebbe infatti che sui social non si parli d’altro e che qualcuno abbia persino definito la situazione indecente.

Come se non bastasse, si è sentito spesso il nome dell’imprenditore affianco a quello di Antonella Clerici. Ma cosa c’entrano i due?

La scelta di Pier Silvio Berlusconi

Da qualche giorno, Mediaset avrebbe annunciato una nuova trasmissione in dirittura d’arrivo. Si tratta di “Io Canto Senior” e i futuri partecipanti dovranno avere almeno 60 anni d’età. Io Canto è una trasmissione già conosciuta al pubblico, in onda da diversi anni a questa parte e che ha sempre visto i bambini cantanti come protagonisti. Questo nuovo format della trasmissione è quindi un primo tentativo e, nel caso in cui dovesse raggiungere i giusti numeri, potrebbe aggiudicarsi un posto nel palinsesto televisivo italiano.

Ma cosa ha effettivamente scatenato l’ira delle persone? Ebbene sì, qualcuno ha cominciato a parlare di copiatura vera e propria.

Spero la Rai riesca a bloccarlo È una copia indecente — 1❌100 – 😍🇺🇦🐢 (@1vs100tw) March 17, 2024

Perché sui social hanno criticato questa scelta

Nonostante il format possa e effettivamente apparire interessante, molti utenti in rete hanno obiettato, definendolo una scopiazzatura di “The Voice Senior”, in onda su Rai 1 e condotto dalla mitica Antonella Clerici. Qualcuno spera addirittura che venga bloccato prima della sua messa in onda e che la conduttrice intervenga per dire qualcosa. Tra i vari commenti sui social emerge sicuramente: “Copia indecente e vergognosa!”

Insomma, sembrerebbe che non tutti siano entusiasti di questo nuovo programma Mediaset e Pier Silvio Berlusconi è stato accusato di aver commesso un madornale scivolone.