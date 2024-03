Fiorello freddato in diretta, attacco inaccettabile a Viva Rai2!: “Me lo togliete dai co**ioni?”

Il mitico Fiorello è stato freddato in diretta durante Viva Rai2!, i fan dello showman sono rimasti completamente allibiti.

Rosario Fiorello è sicuramente un comico particolarmente amato dagli italiani. Negli ultimi anni, l’uomo è impegnato nella sua trasmissione mattiniera Viva Rai2!. Proprio in queste ore, qualcuno ha deciso di freddare lo showman in diretta nazionale durante questo programma della seconda rete nazionale. Inutile dire che la cosa è divenuta immediatamente virale e ha lasciato tutti quanti a bocca aperta.

Nonostante Fiorello sia un personaggio particolarmente amato dello spettacolo, spesso anche lui viene “sgridato”.

È successo proprio in queste ore, durante la sua amata e seguitissima trasmissione Viva Rai2!. Il format del programma è certamente basato su gag divertenti, in cui spesso si cimentano anche personaggi dello spettacolo, cantanti o attori. Fiorello, d’altronde, è un maestro d’intrattenimento e grazie a lui moltissime persone si svegliano con il sorriso (visto che la trasmissione va in onda la mattina presto).

In queste ore è diventato però virale il video di un uomo che ha gelato in diretta Rosario. Un attacco inaccettabile che ha lasciato il pubblico di sasso.

Cosa è accaduto a Fiorello durante Viva Rai2!

Durante la puntata del 18 Marzo, Rosario ha deciso di interpretare il divertentissimo ruolo dello stagista Arnaldo. Dopo aver strappato numerose risate al pubblico, Fiorello ha poi deciso di andare dietro le quinte, dove ha incontrato Piergiorgio Camilli. Piergiorgio è un noto autore e direttore televisivo che si occupa di programmi Rai come Viva Rai2!. Nessuno, di conseguenza, si sarebbe aspettato la reazione dell’uomo non appena Fiorello si è presentato alle sue spalle, travestito da mite stagista.

Un attacco veramente assurdo che è immediatamente divenuto virale sui social. Ma ecco le parole che Piergiorgio ha rivolto a Rosario.

Piergiorgio Camilli: “Rosario Fiorello il principino a che ora è arrivato? Alle 3 meno 5 oggi?”

Eh… Salve sono Arnaldo sono lo stagista

“Mi levate lo stagista dai coglioni per favore?”

Dai coglioni… sì

*Se ne va*#VivaRai2 pic.twitter.com/9FXTysLDO8 — Rosario Tindaro Fiorello out of context (@ciurichannel) March 18, 2024

La gag finita “male” durante la puntata

Con la sua parrucca biondo platino, Fiorello si è diretto dietro le quinte del programma dove, con una voce simpatica, ha esordito: “Salve sono Arnaldo, sono lo stagista, sono venuto un attimo..” Ma ancora prima di terminare la frase, Piergiorgio Camilli ha interrotto Rosario dicendo: “Mi levate lo stagista dai co****i!” Inutile dire che la replica colorita dell’autore ha immediatamente divertito gli spettatori, e il video è divenuto virale sul web.

Insomma, ogni gag del mitico Rosario Fiorello è sempre super divertente, anche quelle con gli autori che stanno dietro le quinte!