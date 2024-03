Rita Dalla Chiesa in preda ai rimorsi, la confessione su Giorgia Meloni: “Me ne sono pentita”

Riaffiorano dei rimorsi di Rita Dalla Chiesa. La donna ha confessato qualcosa di inaspettato sulla premier Giorgia Meloni.

La nota conduttrice e politica italiana Rita Dalla Chiesa, si è lasciata trasportare da alcuni ricordi del suo passato. La donna, durante un’intervista, ha parlato del rimorso più grande della sua vita. Ma di cosa si tratta? Oltre a questo, la Dalla Chiesa ha rivelato alcuni retroscena sulla premier Giorgia Meloni. Ma ecco nello specifico tutta la confessione della donna.

Rita Dalla Chiesa è sicuramente un personaggio molto conosciuto del piccolo schermo.

Per anni e anni la donna ha infatti condotto il noto programma televisivo Forum. Durante una sua recente intervista per La Repubblica, Rita ha dunque parlato di questo suo addio a Mediaset e di come presto avrà finalmente l’occasione di iniziare una nuova trasmissione sulla Rai: Storie di Donne al Bivio, in onda su Rai 2. Oltre quindi a questa sua emozione, la donna ha anche svelato un suo grosso rimorso, dato da una proposta rifiutata nel passato.

Ma cosa è accaduto? E cosa c’entra in questo la premier Giorgia Meloni? Scopriamo nel dettaglio le parole di Rita Dalla Chiesa.

Rita Dalla Chiesa e la proposta fatta da Giorgia Meloni

Rita Dalla Chiesa è, da diversi anni a questa parte, una grande amica di Giorgia Meloni. Sempre durante la sua intervista per La Repubblica, la conduttrice ha confessato: “Giorgia Meloni mi voleva candidare a sindaco di Roma. Lei era incinta e io dissi di no.” Una rivelazione veramente sorprendente che in pochi si sarebbe aspettati. Tuttavia la mancata candidatura non sembra essere il più grande rimorso della conduttrice.

Dietro a questa sua nostalgia c’è infatti una motivazione molto più profonda. Ecco di cosa si tratta.

Perché la Dalla Chiesa dice di essersene pentita

La donna ha spiegato inoltre di averle detto di no perché al tempo le interessava unicamente fare televisione. Ciò nonostante, la Dalla Chiesa ha sottolineato di essersene pentita moltissimo: “Mi costò dirle di no perché poi lei fece la campagna elettorale con il pancione senza mai risparmiarsi. Me ne sono pentita: non di non aver detto il sindaco, ma di aver costretto una futura mamma a questa fatica..” Giorgia Meloni, durante quegli anni, era incinta della propria figlia Ginevra. Le parole di Rita evidenziano quindi una grande amicizia tra le due donne ed un senso di colpa per non averla sostenuta in questa fatica.

Insomma, una confessione che ha sicuramente emozionato moltissime persone e ha rivelato un retroscena veramente inaspettato.