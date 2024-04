Nunzia De Girolamo spudorata, la confessione scottante fa scalpore: “Vorrei farlo in pubblico…”

Le parole spiazzanti di Nunzia De Girolamo. La donna ha ammesso che gli piacerebbe farlo in pubblico. Ecco la confessione scottante.

Nunzia De Girolamo è l’attuale conduttrice di Ciao Maschio, conosciuta anche per la sua passata esperienza politica. In una sua recente intervista riportata da FQ Magazine, la donna ha rivelato un desiderio che ha spiazzato gli spettatori. Ma bando alle ciance. e scopriamo subito la confessione scottante della bellissima conduttrice italiana Nunzia De Girolamo.

Che la donna sia di una bellezza disarmante non è certamente una novità e, proprio per questo, sono in molti a fare delle avances alla conduttrice.

Nunzia ne ha parlato proprio durante una sua recente intervista riportata da FQ Magazine. Oltre che parlare del suo fascino da donna meridionale, la conduttrice ha raccontato anche della sua passata esperienza politica e di cosa significa essere una donna in quel mondo tanto difficile. Come se non bastasse, a un certo punto le è stata rivolta la tipica domanda che lei ama fare durante le sue interviste di Ciao Maschio.

Ebbene sì, Nunzia De Girolamo ha rivelato quale sia il suo desiderio sessuale più nascosto. Inutile dire che la risposta ha spiazzato l’audience.

Nunzia De Girolamo e la sua confessione hot

Durante quindi la sua intervista, la donna ha parlato della sua esperienza politica rivelando: “È stata dura, ero una giovane donna meridionale e berlusconiana, e quindi i pregiudizi si sprecavano.. La svolta c’è stata poi con Ballando. Lì mi sono mostrata per quello che sono: una persona normale”. Dopodiché Nunzia ha parlato del bellissimo rapporto con suo marito (Francesco Boccia) il quale, tuttavia, i primi tempi della loro relazione si era fatto distrarre un po’ troppo.

Ad un certo punto però, durante l’intervista, le viene chiesto il suo desiderio sessuale nascosto e la donna ha risposto così.

Il sogno hot di Nunzia De Girolamo

“Vorrei farlo in pubblico, in una spiaggia o per strada, senza preoccuparmi di occhi indiscreti” ha risposto la conduttrice. Dopodiché la donna ha parlato della sua sessualità, sottolineando di essere etero al cento per cento: “Sono molto etero, ma tutto può succedere, chi lo sa? Io ho avances dagli uomini ma anche dalle donne. Oggi ho ricevuto una lettera da una ragazza lesbica in cui c’era scritto che io sono il suo ideale..” Insomma, una rivelazione certamente scottante, ma che Nunzia ha detto senza alcun pudore.

D’altronde, come ogni donna meridionale, Nunzia De Girolamo è la sensualità fatta persona!