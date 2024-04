Mirko Brunetti stroncato dopo la finale: “Abbraccia e bacia tutti!” | È gelo tra i due fidanzati

Gelo tra Mirko e Perla, il ragazzo è stato stroncato subito dopo la finale. L’intervista non ha lasciato alcun dubbio.

Mirko e Perla sono senza ombra di dubbio due dei protagonisti più seguiti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Nonostante le telecamere delle casa siano spente da qualche giorno, la coppia rimane al centro dell’attenzione. Qualcuno però continua a non credere alla veridicità del loro rapporto. Ma cosa è accaduto in queste ore? E perché Mirko è stato stroncato subito dopo la finale? Scopriamolo subito.

I Perletti sono i fan della coppia più amata e seguita della casa del Grande Fratello. Fuori dalla trasmissione Mirko e Perla si stanno godendo dei momenti assieme dopo la prolungata esposizione mediatica.

I due hanno già condiviso qualche fotografia sui social, scatti che hanno fatto impazzire i followers. Eppure, nonostante ci sia una grossa fetta di estimatori della coppia, qualcuno continua a credere che sia tutta una farsa e che in realtà Mirko e Perla non si amino più da tempo. Qualcuno avrebbe addirittura accusato la ragazza di averci provato con un compagno di avventura durante la trasmissione, quando Mirko era fuori che la stava aspettando.

Durante l’intervista con Casa Chi, è emerso un dettaglio sulla coppia veramente destabilizzante. Ma ecco di cosa si tratta.

Mirko Brunetti stroncato durante l’intervista con Casa Chi

Grazie alla notorietà acquisita, la coppia sta presenziando da settimane in diversi salotti mediatici per parlare del loro amore. Recentemente i due sono stati invitati da Casa Chi per fare un’intervista. Ad un certo punto Perla però è entrata in difensiva e Mirko è stato stroncato dalle parole della sua dama. “Io tengo un certo distacco con le persone, ma proprio dall’uomo in generale. Non sono una che comunque si apre tanto a livello affettivo” spiega la ragazza quando le viene chiesto quale fosse il suo modo di approcciare con gli altri coinquilini della casa.

Eppure la risposta non convince e, durante l’intervista con Casa Chi, Mirko sussurra: “Non penso..”.

I primi cedimenti alla recita da parte di Minkio questa messa in scena durerà meno di quella dei monnalisi

pic.twitter.com/kbolUCPPbo — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) April 3, 2024

Perla risponde alle insinuazioni sulla crisi

Mirko ha da sempre sottolineato la sua gelosia per altri concorrenti come Giuseppe Garibaldi o Alessio Falsone, ritenuti da lui maliziosi e falsi nei confronti di Perla. “In generale non penso che sono una persona che abbraccia e bacia tutti” continua a sostenere però la vincitrice del reality, come innervosita dalla risposta del suo fidanzato. Inutile dire che questo botta e risposta ha alimentato ancora di più i dubbi sulla coppia.

Qualcuno parla persino di crisi, ma sarà davvero così? Oppure si è trattato semplicemente di una nuova strategia per fomentare i rumors?