Chiara Ferragni inchiodata dal dettaglio disturbante: “È in custodia cautelare” | Le stories su Instagram non mentono

Un nuovo elemento della rottura Ferragnez disturba gli utenti: membro della famiglia scompare da Instagram, la verità mette i brividi.

Credevate davvero che ci saremmo liberate di Chiara Ferragni in fretta? E invece pare proprio che non sarà così.

L’imprenditrice digitale milanese, regina delle influencer, è di nuovo al centro di un acceso dibattito a causa di uno strano dettaglio comparso (ma forse sarebbe meglio dire scomparso) nelle sue storie Instagram.

A notare l’accaduto sono stati alcuni utenti del web, che subito si sono mobilitati per comprendere la situazione.

Quel che ne è nato è una discussione accesa su uno degli elementi più potenzialmente disturbanti della storia dei Ferragnez: la verità potrebbe lasciarvi a bocca aperta.

Una scomparsa disturbante: che fine ha fatto?

È passata solo qualche settimana dall’annuncio della rottura definitiva del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez, ma la loro storia, almeno per gli utenti del web, è tutt’altro che finita. Troppe domande sono ancora senza risposta, e troppe questioni sono rimaste irrisolte: la ragione della rottura è una di queste, date le dichiarazioni vaghe e sconclusionate arrivate da entrambe le parti, ma non è l’unico interrogativo che tormenta gli appassionati di gossip.

Il TikTok di un’utente ha generato un’onda di domande, sospetti e indagini senza precedenti. La domanda che @valenoyz si è posta è molto semplice: che fine ha fatto Paloma, il cane di Chiara e Fedez? Nel caso foste tra i meno informati, Paloma è il cucciolo che nonna Marina aveva regalato ai nipoti Leone e Vittoria nel settembre del 2023, in seguito alla scomparsa di Matilda, la tanto amata cagnolina di Chiara. Come tutti i dettagli della vita di Chiara, Paloma compariva spesso nelle storie e nei post di Instagram dell’influencer… almeno fino a qualche settimana fa, quando è completamente scomparsa dai radar.

Non ci avevo fatto caso ma effettivamente il cane è sparito dalle stories.#influcirco pic.twitter.com/788DrFQL3y — Emily🌻 (@ItsEmilysh) April 4, 2024

Le ipotesi, le battute e la verità su Paloma Ferragni

Le risposte degli utenti, posti di fronte a questo mistero, non si sono fatte attendere: “È in custodia cautelare?“, si chiede l’autrice del TikTok, scatenando l’ilarità generale; “Si sarà scocciata anche Paloma“, commenta un utente di Twitter, mentre un’altra avanza un’ipotesi molto più sinistra: “Chiara ha sempre odiato quel cane. Finalmente è riuscita a liberarsene“.

Gli amanti degli animali possono tirare un sospiro di sollievo: Paloma non è deceduta, non è stata riportata al canale, non è nelle grinfie di Fedez e, ovviamente, non è in custodia cautelare. La piccola star a pelo biondo è comparsa in un video postato da Riccardo Nicoletti, il marito di Francesca Ferragni, sorella di Chiara… che a quanto pare non apprezza troppo la cognata, dato che ha postato il video accompagnato da un audio tratto dal film “Io & Marley”, dove il protagonista osserva: “Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati…“. Alla faccia del supporto della famiglia.