Geppi Cucciari su tutte le furie: “Una discarica inarrestabile!” | Il vergognoso attacco alla conduttrice

Geppi Cucciari nelle ultime ore è diventata una furia: la denuncia sui social mobilita immediatamente la rete.



Geppi Cucciari è una famosa conduttrice italiana che, proprio in queste ore, sta subendo un incredibile ingiustizia mediatica. La donna è quindi scoppiata e ha deciso di fare un appello ai propri followers. Ecco nel dettaglio cosa è accaduto, e perché anche tu dovresti prestare la massima attenzione a quello che può circolare sul web.

Oggigiorno, Internet è diventato un terreno fertile per le truffe e gli imbrogli di ogni genere. Difendersi da queste ingiustizie non è poi così facile come si possa pensare.

In queste ore, anche un noto volto dello spettacolo ha subito una grossa ingiustizia. Si tratta di Geppi Cucciari, famosa conduttrice e colonna portante della televisione italiana. La donna, da diverso tempo a questa parte, è stata coinvolta contro la sua volontà in una truffa virale sui social. Il suo volto è stato utilizzato per imbrogliare il prossimo e la donna ha deciso di denunciare la cosa ai propri follower.

Ma ecco cosa è accaduto, e come si sta evolvendo questa terribile situazione che ha coinvolto la conduttrice.

La truffa con il volto di Geppi Cucciari; la donna è su tutte le furie

Probabilmente potrebbe essere apparsa anche a te sui social l’immagine dell’amatissima Geppi Cucciari photoshoppata e con finte lesioni sul volto. Il suo volto tumefatto è poi stato coperto da una croce e in basso appare la scritta: “Non sapeva di avere il microfono acceso. Queste sono le sue parole e la fine della sua carriera”. L’immagine sembra provenire da una testata giornalistica, ma non è così. Si tratta piuttosto di una truffa che potrebbe mettere in serio pericolo l’utente, nel caso in cui decidesse di premere sul link.

Geppi ha quindi deciso di mettere in allerta i suoi followers, spiegando inoltre la situazione non è ancora stata risolta.

Io mi chiedo come sia possibile questo. Segnalo, e non solo io, e a tutti viene risposto che questo tipo di post non viola gli standard. #X pic.twitter.com/uOyC9Ob7Af — Geppi Cucciari (@GeppiC) April 11, 2024

Le parole della conduttrice sui social

Geppi ha deciso di ricondividere l’immagine in questione, sottolineando di aver denunciato la cosa ripetutamente sulle piattaforme social ma di non essere stata ascoltata. Secondo social come Facebook o X, infatti, l’immagine con il volto tumefatto della conduttrice non violerebbe in alcun modo le regole previste. Inutile dire che in rete tutti hanno dato il pieno sostegno alla conduttrice, e un utente in particolare ha denunciato: “Da quando c’è Musk, Twitter/X è diventato una discarica inarrestabile di oscenità senza limiti. Un abbraccio Geppi” qualcuno scrive.

Insomma, se dovesse apparirti un’immagine simile sui social non premere assolutamente sul link, e piuttosto segnalalo.