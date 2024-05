Le 7 compagnie aeree che accettano gli animali in Italia | Prenota e vola accanto al tuo pet verso le vacanze estive

L’estate sta arrivando, vuoi viaggiare col tuo pet? Allora prenota e vola con una di queste compagnie: ecco tutte le condizioni.

Con l’estate alle porte e il desiderio di viaggiare che si fa sempre più forte, per molti proprietari di animali domestici la domanda è: quali compagnie aeree accettano gli animali in Italia?

La buona notizia è che diverse compagnie offrono servizi dedicati ai nostri amici a quattro zampe, consentendo loro di volare accanto a noi durante le vacanze estive.

Dalle procedure di prenotazione alle regole di viaggio, è importante conoscere le opzioni disponibili per garantire un’esperienza confortevole sia per noi che per i nostri amici pelosi.

Scopriamo insieme le 7 compagnie aeree che aprono le porte del cielo italiano ai nostri animali domestici.

Prenota e vola col tuo pet (ma attento alle restrizioni)

Quando si pianifica una vacanza, una delle preoccupazioni principali per molti proprietari di animali domestici è come far viaggiare i loro fedeli compagni insieme a loro. Fortunatamente, molte compagnie aeree offrono servizi per il trasporto degli animali, permettendo agli amici pelosi di partecipare alle avventure dei loro padroni. Prima di prenotare un volo con il tuo animale domestico, però, è importante essere a conoscenza delle regole e dei requisiti specifici di ogni compagnia aerea.

Mentre la maggior parte delle compagnie accetta cani e gatti, ci sono variazioni nelle restrizioni di peso, dimensioni del trasportino e regole per la cabina o la stiva. Per esempio, Air France KLM richiede che il peso del cane non superi gli 8 chili, trasportino incluso, per viaggiare in cabina, mentre Iberia pone lo stesso limite di peso ma con misure diverse per il trasportino. Inoltre, alcune razze di cani brachicefali potrebbero essere vietate su alcune compagnie aeree per ragioni di salute. Ma vediamo assieme la lista completa.

7 compagnie aeree che accettano animali in volo: lista completa

ITA Airways : ITA Airways permette ai cani e ai gatti di viaggiare in cabina se il loro peso, inclusivo del trasportino, non supera gli 8 chili. Le dimensioni massime del trasportino sono 24 cm di altezza, 40 di lunghezza e 20 di larghezza.

: ITA Airways permette ai cani e ai gatti di viaggiare in cabina se il loro peso, inclusivo del trasportino, non supera gli 8 chili. Le dimensioni massime del trasportino sono 24 cm di altezza, 40 di lunghezza e 20 di larghezza. Volotea : Volotea permette ai cani e ai gatti di viaggiare in cabina, purché il peso totale non superi i 10 chili, trasportino incluso. Le dimensioni massime del trasportino sono di 50 x 40 x 20 cm.

: Volotea permette ai cani e ai gatti di viaggiare in cabina, purché il peso totale non superi i 10 chili, trasportino incluso. Le dimensioni massime del trasportino sono di 50 x 40 x 20 cm. Air France KLM : Con Air France KLM, i cani possono viaggiare in cabina a condizione che il peso totale non superi gli 8 chili. Le dimensioni massime del trasportino sono 46 x 28 x 24 cm. Tuttavia, alcune razze brachicefale potrebbero essere escluse dal viaggio in stiva per motivi di sicurezza.

: Con Air France KLM, i cani possono viaggiare in cabina a condizione che il peso totale non superi gli 8 chili. Le dimensioni massime del trasportino sono 46 x 28 x 24 cm. Tuttavia, alcune razze brachicefale potrebbero essere escluse dal viaggio in stiva per motivi di sicurezza. Lufthansa : Lufthansa permette il trasporto di animali in cabina a condizione che il peso totale, cane e trasportino incluso, non superi gli 8 chili. L’età minima per il viaggio è di 12 settimane.

: Lufthansa permette il trasporto di animali in cabina a condizione che il peso totale, cane e trasportino incluso, non superi gli 8 chili. L’età minima per il viaggio è di 12 settimane. Iberia : Iberia consente ai cani di viaggiare in cabina, purché il peso totale, trasportino incluso, non superi gli 8 chili. È vietato l’accesso a bordo per alcune razze di cani brachicefali e considerate “pericolose”.

: Iberia consente ai cani di viaggiare in cabina, purché il peso totale, trasportino incluso, non superi gli 8 chili. È vietato l’accesso a bordo per alcune razze di cani brachicefali e considerate “pericolose”. Vueling : Con Vueling, i cani e i gatti possono viaggiare in cabina con un peso massimo di 10 chili, trasportino incluso. Tuttavia, sono ammessi solo tre animali per volo.

: Con Vueling, i cani e i gatti possono viaggiare in cabina con un peso massimo di 10 chili, trasportino incluso. Tuttavia, sono ammessi solo tre animali per volo. Transavia: Transavia accetta animali in cabina con un peso massimo di 10 chili, trasportino incluso. Tuttavia, il trasportino non deve superare le dimensioni di 40 x 30 x 24 cm.

Oltre alle sopracitate, altre compagnie aeree che permettono il trasporto di animali in cabina includono American Airlines, British Airways, Delta Airlines, SAS Scandinavian Airlines Danmark e TAP Portugal. Consigliamo sempre una visita ai siti web delle compagnie aeree per verificare le condizioni, che potrebbero essere aggiornate e/o modificate di tanto in tanto.