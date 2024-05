Cigno, se durante una gita al lago noti questo atteggiamento scappa a gambe levate | Rischi di passare un brutto quarto d’ora

Se incontri un cigno, occhio: per quanto bello e maestoso, potrebbe diventare molto pericoloso durante una passeggiata tranquilla.

Il cigno è un’animale maestoso e affascina l’umanità da centinaia di anni. Le sue piume bianco latte e la sua posa elegante lo rendono sicuramente uno degli uccelli acquatici più belli di tutto il mondo. Eppure, nonostante questa apparente candidezza, i cigni possono essere veramente pericolosi (soprattutto durante un determinato periodo dell’anno). Ecco infatti quali sono i tre segnali che dovrebbero convincerti a scappare se te lo ritrovi di fronte.

I cigni reali sono il simbolo dell’amore e della fedeltà e incantano gli osservatori con le loro movenze sinuose e vagamente nobiliari.

D’altronde, il loro aspetto è veramente sensazionale, con le eleganti piume bianche, il lungo collo ricurvo e il muso dalla mascherina nera. Eppure, in questo caso, l’apparenza inganna veramente, in quanto il cigno reale è classificato come uno degli animali più aggressivi di sempre. Se anche tu, quindi, facendo una passeggiata con la tua famiglia dovessi incontrarne uno, non abbassare mai la guardia.

Presta infatti la massima attenzione a questi tre comportamenti per capire se si sta alterando o meno.

Quando la gita al lago può diventare pericolosa a causa dei cigni

Il cigno reale è un animale particolarmente territoriale e protettivo nei confronti della propria famiglia. Sia il maschio che la femmina potrebbero quindi ritrovarsi ad attaccare in situazioni di pericolo. Uno dei momenti più rischiosi in cui puoi incrociare un cigno durante una gita al lago è sicuramente il periodo riproduttivo. Attraverso le loro ali (che possono raggiungere un’apertura di due metri e mezzo), questi uccelli acquatici possono addirittura spezzare le ossa del proprio nemico.

Nonostante gli attacchi agli esseri umani siano rari, è comunque consigliato di prestare attenzione a questi specifici comportamenti.

Ecco come capire se il cigno non gradisce la tua presenza

Potresti rischiare di passare un brutto quarto d’ora quando il cigno comincia ad emettere degli strani soffi, molto simili a quelli dei felini. Anche quando inizia a ritrarre le ali, in una posa innaturale e tesa, dovresti decisamente allontanarti e lasciargli spazio. Infine, il cigno reale potrebbe non gradire la tua presenza quando ritrae il collo verso il busto. In tal caso, non avvicinarti assolutamente per scattare foto o provare ad approcciarlo, e mantieni quanta più distanza possibile.

Soltanto in questo modo potrai evitare di essere attaccato da un cigno e tutelare così la tua gita fuori porta.