Dog sitter, attento a chi assumi | Operatrice beccata dalla telecamera nascosta: il video a luci rosse sfocia in una denuncia

Fai attenzione quando assumi un dog sitter. In queste ore è divenuto virale un video assurdo, ripreso da una telecamera nascosta.

Diversi impegni possono costringerci ad andare fuori casa per qualche giorno, lontani dai nostri amati quattro zampe. Se anche tu stavi cercando un dog sitter che si occupi di loro, è bene che tu legga questo articolo. Questo perché, alcune volte, bisogna stare attenti a chi si assume, senza prendere la cosa con leggerezza. In queste ore è divenuto virale il video di una dog sitter ripresa da una telecamera nascosta, clip poi sfociata in una denuncia, e le immagini hanno sconvolto la rete intera.

I dog sitter sono delle figure fondamentali quando siamo lontani dai nostri animali e abbiamo bisogno di qualcuno che si prenda cura di loro.

Sceglierli con attenzione è dunque fondamentale se non si vuole mettere in pericolo i nostri cani. In queste ore è divenuto virale un video di una dog sitter che è stata beccata in flagrante mentre la padrona si trovava a chilometri e chilometri di distanza. La storia ha inevitabilmente aperto gli occhi a molte persone. Proprio come con i nostri figli e la loro baby sitter, anche i nostri animali necessitano una scelta più approfondita.

Ecco l’assurda storia che è capitata a Rosie Brown, una donna che vive in California e aveva assunto una giovane per prendersi cura dei suoi due cani.

L’assurda storia di Rosie Brown e della sua dog sitter

La californiana aveva assunto una giovane dog sitter prima di partire per un matrimonio, affidandole la responsabilità dei suoi due cani. L’aveva inoltre avvertita di possedere una ciotola per croccantini automatica, la quale nascondeva una telecamera segreta per spiare i quattro zampe. Durante la cerimonia, la donna ha però ricevuto una strana notifica sul proprio telefono, precisamente dall’applicazione collegata alla telecamera.

Non appena aperto il video, Rosie ha avvistato un estraneo nel proprio soggiorno completamente nudo, mentre consumava degli atti sessuali con la dog sitter. Inutile dire che a Rosie son venuti i capelli bianchi, e non è tutto…

La reazione della donna alle immagini viste

Oltre ad aver assistito ai due fidanzati che consumavano un rapporto dentro casa sua, Rosie ha visto anche le immagini della giovane dog sitter completamente nuda (più volte durante l’arco della giornata) mentre si aggirava per le stanze della sua casa. Anziché portare fuori i cani 30/60 minuti come concordato, inoltre, la ragazza si occupava di loro soltanto cinque minuti al giorno. Inutile dire che Rosie ha denunciato la vicenda alla società attraverso la quale avevo trovato la dog sitter, i quali l’hanno completamente risarcita e hanno licenziato la giovane.

Insomma, non sottovalutare la scelta del dog sitter per il tuo cane… e pensaci due volte prima di assumere uno sconosciuto!