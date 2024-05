Pesce per il tuo gatto, non è tutto uguale: queste specie possono intossicarlo gravemente | Non metterle mai nella sua ciotola

Fai attenzione al pesce che metti nel piatto del tuo gatto. Non tutti gli fanno bene, e diversi possono risultare tossici.

Generalmente, pensiamo che i nostri amici felini siano degli amanti indiscutibili del pesce. Eppure, non tutti sanno che ce ne sono alcuni che potrebbero risultare nocivi per la loro salute. In questo articolo potrai quindi trovare una guida completa del pesce da mettere nel “piatto” del tuo gatto, e – cosa più importante – quale evitare. Soltanto in questo modo non comprometterai la sua salute e gli regalerai comunque un pasto gourmet.

I gatti sono da sempre rappresentati con una lisca di pesce stretta tra i loro dentini appuntiti.

In effetti, i felini sono dei grandi fan di questo alimento e, se lasciato incustodito, potrebbero rubarlo volentieri dalle nostre cucine. Eppure, nonostante ciò, alcuni pesci potrebbero risultare nocivi per la salute del nostro animale e rischiano di intossicarlo gravemente. Proprio per questo dovresti leggere il paragrafo seguente, evitando così di inserirli all’interno della sua ciotola.

Ecco però nello specifico quali pesci potrai tranquillamente acquistare per il tuo gatto. Con questi deliziosi alimenti si leccheranno sicuramente i baffi!

Quale pesce è perfetto per il tuo gatto

Secondo i veterinari, i nostri amici felici possono tranquillamente consumare il pesce (in quanto sono degli animali carnivori). Il migliore risulta essere il pesce bianco che, naturalmente, conta pochissimi grassi aggiunti ed è particolarmente leggero.

Il tuo gatto, consumandolo, potrà digerirlo facilmente e non ci sarà alcun tipo di complicazione. Potrai quindi riempire la sua ciotola con merluzzo, sogliola o nasello. Basterà cuocerli, preferibilmente in padella, o farli al vapore.

Il pesce da evitare per il tuo felino

Nonostante il pesce bianco sia particolarmente consigliato per il tuo felino, non esagerare comunque con le porzioni. Ricordati inoltre di pulire a fondo il pesce in questione, evitando di lasciare delle lische. Al contrario di quello che si possa pensare, questo scarto del pesce risulta essere particolarmente pericoloso per i gatti. Ma qual è il pesce che dovrai assolutamente evitare di inserire nel piatto del tuo micio? La risposta è molto semplice: il pesce in scatola. Questa versione dei prodotti ittici contiene elevate quantità di mercurio e olio (risultando così pericolosa per il tuo amico a quattro zampe). Inoltre, evita anche il pesce troppo grasso, come il salmone, e quello affumicato.

Insomma, non mettere mai a rischio la salute del tuo gatto e scegli piuttosto con attenzione quello che può consumare durante la sua giornata.