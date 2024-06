Fozen Dogurt: prepara a casa in poche mosse il gelato per il tuo cane | Freschissimo, ghiotto e salutare, impazzirà di gioia

Ecco come preparare un delizioso Frozen Dogurt, perfetto per il tuo cane. Questo gelato freschissimo, ghiotto e salutare lo farà impazzire.

Con l’arrivo del caldo, i nostri amici pelosetti potrebbero soffrire per le elevate temperature. Alcune volte ci può capitare quindi di fargli leccare un po’ del nostro gelato. Ma è davvero consigliato dagli specialisti? Ecco piuttosto una versione fai da te che farà impazzire il tuo cane. Questo Frozen Dogurt sarà ghiotto, freschissimo e salutare, perfetto per l’estate e l’afa. Ecco tutto quello di cui avrai bisogno.

I nostri cani possono andare pazzi per il gelato e, di tanto in tanto, possiamo anche fargli leccare la nostra coppetta ormai finita.

Dopo essersi leccati un po’ i baffi, i nostri quattro zampe potrebbero sembrarci soddisfatti dalla golosità appena assaggiata. Eppure, non tutti sanno che in realtà il gelato che consumiamo abitualmente potrebbe essere pericoloso per il cane. Questo perché, al suo interno, vi sono fin troppi zuccheri e sostanze nutritive non adatte al loro organismo.

Esiste però la soluzione perfetta per il tuo cane, che potrà permettergli di non rinunciare a una coccola rinfrescante e ghiotta. Si tratta del Frozen Dogurt!

Come realizzare il Frozen Dogurt per cani

Evita quindi di offrire al tuo cane il canonico gelato presente in commercio, e opta piuttosto per questa soluzione naturale. Non avrai assolutamente bisogno di possedere un’apposita gelatiera, ma ti basteranno solo alcuni ingredienti specifici e un buon congelatore per conservarlo al meglio. Come base avrai bisogno di uno yogurt naturale, dopodiché puoi utilizzare paté di fegato o della carne frullata, e il gioco sarà fatto.

Il procedimento sarà veramente semplice, e ti ruberà pochissimi minuti del tuo tempo. Ecco tutto quello che dovrai fare.

I passaggi per ottenere il Frozen Dogurt

La primissima cosa che dovrai fare è prendere gli ingredienti preferiti del tuo cane, tritarli insieme e aggiungerli alla base di yogurt naturale. Eventualmente, puoi utilizzare anche degli omogenizzati per bambini (per sostituire la carne tritata). Per ottenere un Frozen Dogurt a regola d’arte, sarà necessario aggiungere anche un cucchiaino di miele. Potresti optare anche per della banana o dei mirtilli spezzettati. A questo punto, dovrai semplicemente far riposare il tutto in freezer per almeno tre ore. In questo modo avrai la possibilità di donare un po’ di freschezza e sollievo al tuo animale.

Che aspetti a realizzare questo delizioso gelato per il tuo quattro zampe? Dopo averlo provato non potrà più farne a meno!