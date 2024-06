Questo chihuahua ballerino si crede Roberto Bolle e ha conquistato il mondo intero | Lo spassoso Lago dei Cigni in salsa canina

Il video del chihuahua ballerino che è immediatamente divenuto virale sui social. Non si sta parlando d’altro.

I cani sono i migliori amici dell’uomo e, attraverso la loro intelligenza, possono accompagnarci anche durante esperienze di ogni tipo. In queste ore è divenuto virale il video di un chihuahua ballerino e con la sua padroncina in tutù durante una competizione di abilità canine. Le due hanno strabiliato milioni di persone con la loro bellissima versione del Lago dei Cigni.

Sappiamo benissimo che i cani sono degli animali con un’intelligenza sopra la media. Addestrandoli, i nostri quattro zampe potrebbero imparare a fare praticamente di tutto.

Moltissime persone decidono infatti di partecipare al loro fianco a competizioni di ballo, agility dos e persino talent. Ne esiste una, ad esempio, che vede i padroni e i loro cani impegnati a creare una coreografia di danza a tempo di musica. Proprio durante una di queste gare, un chihuahua e la sua padroncina hanno strabiliato il mondo intero. Inutile dire che le immagini sono divenute immediatamente virali sui social e in queste ore non si sta parlando d’altro.

Ma ecco nello specifico cosa hanno deciso di proporre al pubblico questi due strabilianti ballerini.

Il chihuahua ballerino che si crede un cigno

Durante questa competizione canina, Karen e il suo piccolo chihuahua Joya hanno deciso di partecipare per vincere il premio in palio con una coreografia decisamente impegnativa. Questo quattro zampe era il più piccolo della gara ma, ciò nonostante, la sua energia valeva quanto quella delle taglie più grosse. Karen si è presentata vestita con un tutù bianco, visto che le due avevano deciso di presentare il Lago dei Cigni. Con piccole costruzioni a forma di cigno a decorare la scena, la padroncina e Joya hanno saputo rappresentare perfettamente il famoso balletto.

Il chihuahua, senza mai perdere il ritmo, è riuscito a portare a termine questa esibizione come un vero ballerino professionista!

La reazione del pubblico

La padroncina, durante tutta l’esibizione, ha guidato alla perfezione il suo dolce chihuahua, il quale non ha sbagliato neanche un passo. Tra salti, piroette, prese e corse, le due hanno saputo emozionare il pubblico con un finale sorprendente: Joya e Karen si sono sdraiate a terra per mimare la morte del cigno bianco. Inutile dire che il pubblico è esploso in boati e applausi di approvazione! Sui social il video è divenuto immediatamente virale e gli utenti hanno ben presto lodato l’abilità della strana (ma talentuosa) coppia.

Questo chihuahua ballerino è stata l’ennesima riprova dell’incredibile intelligenza e sensibilità di questi animali.