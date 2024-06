Premietti per il cane fai da te | Pronti in casa con meno di 1 euro, e prevengono cancro, obesità e altre malattie croniche

Ecco come realizzare dei premietti fai da te per il tuo cane. Terrai anche distanti obesità, il cancro e molte altre malattie croniche.

Quando i nostri animali a quattro zampe seguono le nostre direttive e ci danno retta, è sempre bene ripagarli con un premietto in cibo. In questo modo il cane si abituerà a rispondere a comandi e richiami e commetterà molte meno marachelle. Esiste un modo per realizzare questi snack a casa: basterà meno di 1€ e il gioco sarà fatto! Ma ecco nel dettaglio come ottenere questa gustosità per il tuo cane.

Quando usciamo con il nostro amico a quattro zampe o vogliamo abituarlo a fare qualcosa, è bene ricordarsi sempre di gratificarlo con un premietto.

In commercio esistono biscottini, croccantini, bastoncini e chi più ne ha ne metta, perfetti per il nostro Fido. Se però anche tu stavi cercando una soluzione per risparmiare qualche soldo e nutrire il tuo peloso con premi nutrienti e sani, sei nel posto giusto. Ti basterà un solo ingrediente, meno di un 1€ e il gioco sarà fatto! Tra l’altro, ti ruberà pochissimi minuti del tuo tempo.

Ecco dunque la ricetta perfetta per il tuo cane e quali benefici potrebbe donare al suo organismo.

Il premietto per cani fai da te

Per ottenere questo premietto per cani fai da te avrai semplicemente bisogno di una patata americana o patata dolce. Dopodiché sarà necessario tagliarla a cubetti di medie dimensioni e aggiungere un cucchiaio di olio di cocco bio (per evitare che si attacchino tra di loro). A questo punto non ti resterà che prendere la tua friggitrice ad aria, preriscaldarla a 200 gradi per cinque minuti e infornarle. Successivamente cuocile per dieci minuti sempre a 200 gradi e per dieci minuti a 150 gradi.

Quando saranno pronte si riveleranno un vero e proprio toccasana goloso per il tuo animale!

Tutti i benefici per il tuo animale

Gli esperti hanno dimostrato come le patate dolci siano l’ideale per il nostro cane, basta che siano cotte. Questo perché al loro interno è possibile trovare moltissime fibre e antiossidanti, perfetti per prevenire le malattie croniche come l’obesità, il cancro e numerose malattie cardiache. Tuttavia, trattandosi di un premietto per il tuo animale, non esagerare comunque con le dosi e fai in modo che non superi il 10% del suo apporto calorico giornaliero.

Insomma, che aspetti a realizzare anche tu questa delizia per il tuo cane? Non te ne pentirai assolutamente!