Cani in albergo, se dimentichi questo documento ti mettono alla porta | Il dettaglio che manda all’aria la tua vacanza

Hai anche tu in mente un viaggio con il tuo cane? Non scordarti questo documento del tuo amico a quattro zampe!

Molte persone non riescono a separarsi dal proprio amico a quattro zampe e, anche in vacanza, amano portarlo con sé. Quello che però non tutti sanno, è che quando si decide di portare il nostro cane in albergo bisogna sempre prestare la massima attenzione. Esiste un documento, in particolar modo, che non deve assolutamente mancare all’appello. Il rischio è quello di essere sbattuti fuori, senza se e senza ma!

Oggigiorno, per fortuna, sono molte le strutture che accettano i nostri amici a quattro zampe come ospiti.

Questo permette sicuramente ai padroni di non affidare il proprio Fido a qualcun altro e poterselo portare con sé. Ovviamente, soggiornare in un albergo prevede delle regole da rispettare, per far sì che il soggiorno con il nostro cane non sia un problema per nessuno. Esistono infatti una serie di oggetti e di documenti che il padrone dovrà ricordarsi prima di partire.

Ecco dunque una guida completa per tutte le persone che desiderano portare il proprio cane in albergo.

Il regolamento dei quattro zampe in albergo

Bisogna sottolineare che ogni albergo in cui si decide di alloggiare può cambiare le proprie regole. Generalmente, tuttavia, il padrone che decide di portare il proprio quattro zampe con sé in vacanza, deve farsi carico dei possibili danni all’interno della stanza in cui soggiorna. È fondamentale inoltre comunicare precedentemente la presenza del cane, con tanto di peso, razza e richieste specifiche. Molti alberghi potrebbero inoltre richiedere dei costi aggiuntivi e, in alcuni casi, limitare l’accesso in determinate aeree comuni.

Oltre a questo, esistono dei documenti che il padrone dovrà sempre portare con sé per non incorrere in spiacevoli incovenienti.

I documenti fondamentali per soggiornare

Il padrone dovrà portare in albergo delle coperte per superfici per il proprio cane, un trasportino o un guinzaglio, eventualmente una museruola e delle salviette (per pulire le zampe e il pelo). Dopodiché saranno necessari tutti i documenti del tuo animale come: il documento di iscrizione all’anagrafe canina e il libretto contenente tutte le certificazioni sanitarie del tuo animale. È fondamentale inoltre che il tuo cane abbia il microchip obbligatorio e, nel caso di viaggi all’estero, essere in possesso del passaporto rilasciato dall’ASL.

Soltanto in questo modo potrai viaggiare serenamente con il tuo animale, al riparo da imprevisti che ti rovineranno la vacanza!