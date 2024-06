Ti presentiamo Kefir, il gatto più grande del mondo: pesa più di 13 chili ed è alto come un bimbo di 2 anni | Il video sconvolgente

Ti sei mai chiesto quale sia il gatto più grande del mondo? Il suo nome è Kefir e pesa 13 chili. Il video che lo ritrae è sconvolgente.

Gli amanti dei gatti – e non solo – si saranno chiesti almeno una volta nella vita quale sia l’esemplare più grande di tutto il mondo. Dopo ricerche accurate, su TikTok è spuntato un video che ha sconvolto milioni di utenti e non ha lasciato più alcun dubbio. Il suo nome è Kefir e, con la sua stazza, ha raggiunto i 13 chili di peso. È grande quanto una bimba di due anni e, se dovesse passarti affianco, potrebbe lasciarti senza parole. Ecco dunque le immagini di questo tigrotto domestico.

I gatti sono degli animali fantastici, in grado di donarci tutto il loro amore e di donarci coccole e momenti di puro spasso.

Al mondo ne esistono diverse razze e tipologie, ognuna delle quali può accontentare qualsiasi nostra preferenza estetica o caratteriale. Talvolta, questi animali vengono scelti al posto del cane per una questione di spazio, anche se spesso si tratta di una mera predilezione per il mondo felino. Eppure, non tutti sanno che esiste una razza che potrebbe arrivare a raggiungere le dimensioni di un cane di taglia media.

Uno di questi è proprio Kefir: il gatto che è stato incoronato come il più grande del mondo.

Di quale razza è il gigante Kefir

Ebbene sì, il gatto più grande del mondo è proprio un Maine Coon. A differenza di tutte le altre razze, questi felini sono decisamente più grandi e possono oltrepassare generosamente i 10 kg di peso. La loro bellezza, forza e caratteristiche, li rendono degli animali unici nel loro genere. Con il loro pelo lungo e la coda più fitta rispetto al resto del corpo, questi gatti possono resistere anche alle temperature più ostili. Nonostante il loro aspetto, i Maine Coon sono dei giganti buoni e vengono spesso ribattezzati come i “gatti-cani”.

Kefir è proprio di questa razza, e risulta essere il più grande e maestoso. Le sue immagini ti sorprenderanno!

Le caratteristiche del gatto più grande del mondo

Il bellissimo Kefir ha un mantello bianco, dei grandi occhi gialli, lunghissime orecchie e una stazza da gigante. Pesa infatti ben 13 chili e, viste le sue dimensioni, è capace di aprire le porte di casa e molto altro ancora. La sua proprietaria si chiama Julia Minina, e la donna pubblica spesso sui social le immagini di questo gatto, che è ormai diventato una star in rete. Spesso lo inquadra a fianco a sua figlia di due anni e le loro misure sono praticamente identiche.

Insomma, Kefir è proprio una meraviglia della natura!