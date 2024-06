L’incredibile storia di Murphy, il cane salvato da un puma dalla musica metal | La proprietaria ammette “Devo ringraziare i Metallica”

Il quattro zampe Murphy è stato miracolosamente salvato dalla musica metal durante un incontro con un puma.

In queste ore è divenuta virale sui social la storia di Murphy, un cane ha recentemente rischiato la vita durante un incontro con un puma. Wamiz ha riportato dettagliatamente il racconto della padrona, la quale ha assistito a questa terribile scena e ha persino deciso di fare un video. A salvare il cagnolone è stata inaspettatamente la musica metal. Infatti, senza i Metallica probabilmente oggi non sarebbe qua a raccontare l’incredibile aneddoto. Scopriamo però nel dettaglio che cosa è accaduto.

A volte, quando decidiamo di portare il nostro cane fuori per una passeggiata, possiamo incorrere in imprevisti e rischi decisamente pericolosi.

Un esempio abbastanza recente è quello di Dee Gallant e il suo cane Murphy, che hanno scampato per un una potenziale tragedia. Avevano infatti deciso di fare una normalissima passeggiata nei boschi, come di consueto. Purtroppo, però, questa volta ad aspettarli lungo il percorso c’era un puma in agguato, un animale decisamente pericoloso, scaltro e svelto.

Dee ha però mantenuto il sangue freddo e ha ideato un modo ingegnoso per salvare la sua vita e quella di suo Murphy.

Come si è comportata la padrona di Murphy

Mentre stava passeggiando con Murphy per i boschi di South Dancan, in Canada, la donna si è accorta della presenza di un puma in lontananza. Dee, inizialmente, non ha avuto paura ed ha cominciato a emettere qualche urlo e a mulinare le braccia per spaventarlo. Quando però ha visto che l’animale non si muoveva di un centimetro, ma piuttosto continuava a puntarli, allora è scattato il panico.

Ad un certo punto Dee ha però avuto una brillante idea…

La musica dei Metallica ha salvato la vita a Dee e Murphy

Dee ha estratto il cellulare e cliccato sulla propria applicazione musicale, mettendo in riproduzione una canzone dei Metallica a tutto volume. La fragorosa “Don’t Tread on Me” ha immediatamente spaventato il puma, che ha dunque deciso di scappare nel bosco. La padrona ha deciso di continuare a tenere come sottofondo la musica metal mentre faceva ritorno a casa assieme al suo Murphy: “Devo ringraziare i Metallica, penso che ci abbiamo davvero salvato la vita” ha dichiarato successivamente.

Insomma, una storia che per fortuna ha avuto un lieto fine ma che, tuttavia, dovrebbe insegnarci a non abbassare mai la guardia quando si decide di portare fuori il nostro cane.