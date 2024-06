Cane, se si gratta sempre e non ha le pulci stai in guardia: può essere in atto una patologia gravissima e letale

Hai notato anche tu che il tuo pelosetto si gratta più del normale? La causa potrebbero non essere le pulci. Ecco perché fare attenzione.

Chiunque abbia un cane in casa saprà alla perfezione quanto le pulci possano essere fastidiose per l’animale. Per fortuna esistono un sacco di rimedi in commercio, più o meno naturali, che garantiranno l’eliminazione del problema. Se però il tuo quattro zampe dovesse grattarsi anche in assenza di questi parassiti, allora forse dovresti prestare attenzione alle prossime righe.

I nostri animali non hanno la parola eppure, attraverso i loro comportamenti, ci comunicano chiaramente quando c’è qualcosa che non va.

Uno dei segnali che dovrebbe farti allarmare è quando comincia a grattarsi ripetutamente durante la giornata (anche con la presenza di un antipulci). In tal caso esistono varie motivazioni per cui possa provare questo fastidio, ma una in particolar modo dovrebbe convincerti a portarlo immediatamente da un veterinario. Insomma, non sottovalutare la questione e leggi piuttosto cosa può nascondersi dietro a questo comportamento.

Soltanto così potrai proteggere il tuo animale da una patologia gravissima e spesso letale. Ecco però di che cosa si tratta.

Perché il cane si gratta anche se non ha le pulci

Nel caso in cui il cane dovesse grattarsi anche senza pulci o parassiti visibili, allora c’è qualcosa che non va. Tra le motivazioni principali di questo disagio troviamo: stress e ansia, allergie di vario genere, parassiti più difficili da intravedere nel pelo, malattie della pelle batteriche o fungine e altri possibili fattori ambientali. Anche alcuni shampoo utilizzati potrebbero causare questo fastidio al nostro Fido. Ognuna di queste cause è facilmente risolvibile con shampoo delicati e ispezioni nella cuccia dell’animale (che dovrà essere anche pulita a dovere).

Eppure esiste un’altra patologia in particolar modo che potrebbe essere veramente rischiosa per il tuo animale.

Quando preoccuparsi veramente

Il prurito in eccesso nel nostro cane, potrebbe anche simboleggiare un problema di salute più profondo. È possibile infatti che abbia dei problemi ormonali, delle malattie renali o epatiche, un cancro o un dolore cronico. Nel caso tu stia sospettando da tempo uno di questi problemi, contatta immediatamente un veterinario e sottoponi il tuo animale alle specifiche cure. Purtroppo, sottovalutando la cosa, questo prurito potrebbe degenerare in una patologia letale per il tuo migliore amico a quattro zampe.

Insomma, abbi sempre un occhio di riguardo verso il tuo cane, e controlla che non si gratti anche quando ha un antipulci.