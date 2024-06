Cane, se lo prendi in braccio così gli provochi gravissime lesioni | Il monito dei veterinari non lascia spazio a dubbi

A rivelarlo è il veterinario: se prendi il cane in braccio in questa maniera, gli provochi gravissime lesioni. Ecco qual è il metodo corretto, spiegato dai professionisti. Resterete senza parole.

Avere un cane, così come altri animali in casa, è una delle emozioni più belle che si possano vivere, in quanto l’affetto incondizionato che essi ci danno, nessun essere umano sarà mai in grado di darcelo. Ovviamente, non siamo tutti obbligati a scegliere di dividere la nostra vita con un pet, non c’è nulla di male a non prendere un animale in casa.

L’errore che fanno molte persone è quello di pensare al cane, gatto o qualunque altro membro della specie animale, come a un peluche da accarezzare ogni tanto e lasciarlo poi in un angolo, sperando stia fermo. In realtà non è così: il nostro amico a 4 zampe è un essere vivente e come tale ha delle necessità che richiedono una cura costante da parte del suo umano, così come tutta la parte che riguarda le possibili monellerie che faranno in casa, i costi del veterinario e così via.

Quando si apre la porta di casa ad un animale, loro ci apriranno il cuore e ci daranno una fiducia incondizionata e noi dovremo ripagarli proteggendoli e amandoli per sempre, non soltanto nei mesi invernali, per poi abbandonarli o cederli nel periodo estivo.

Per questo sarebbe molto saggio farvi un esame di coscienza prima di adottare un animale: se lo fate deve essere per tutta la sua (purtroppo breve) vita, prendendovi cura di lui per sempre. Per questo oggi vogliamo parlarvi di un gesto semplice come quello di prenderlo in braccio: potrebbe rivelarsi una prassi devastante per lui, se la fate nel modo sbagliato. Ecco qual è la tecnica corretta, spiegata direttamente dal veterinario.

Come prendere in braccio un cane nella maniera corretta

Prima di procedere oltre, volevamo farvi ancora una piccola predica in merito. Si avvicinano le tanto attese vacanze estive e come succede spesso in questo periodo, molti esseri umani (se possiamo definirli tali), iniziano a pensare al modo di “sbarazzarsi” del proprio amico a 4 zampe, per passare delle ferie senza preoccupazioni e responsabilità. Ecco, non fatelo: di soluzioni per poter continuare a vivere con il proprio animale ce n’è a bizzeffe.

Prenotate per tempo una pensione estiva, cercare una dog sitter, parlate con amici e parenti e cercate una persona fidata a cui affidare il vostro animale, fino al vostro ritorno. E ancora, dov’è possibile, semplicemente portatelo con voi. Ormai esistono le spiagge per gli animali, gli hotel che accettano i vostri pelosi, i ristoranti che li accolgono a braccia aperte e così via. Pensateci bene, una nuotata non vale l’amicizia e la fiducia del vostro pet, al quale spezzerete il cuore. Fatevi un giro nei canili se non ci credete, guardate quei poveri trovatelli negli occhi e poi ci direte qualcosa.

#veterinario #veterinaria #cane #animali #pli #levriero #passione #petlovers #consigli #divulgazione #divulgazionescientifica #dottore ♬ suono originale – Dr.Luca_Vet @dr.luca_vet ATTENZIONE: specialmente tra i proprietari di cani di piccola taglia è molto diffuso questo errore! Sollevare il cane prendendolo per le zampe può causare lesioni muscolari, tendinee, legamentose ed ossee di varia entità all’articolazione della spalla e alle zampe stesse. Fare leva sull’omero o sulla scapola (come nel video) significa sollecitare tutto il complesso dell’articolazione della spalla, sottoponendolo a forze di trazione che spesso nel corso del tempo esitano in traumi ed infiammazioni acute e croniche anche gravi! Il modo giusto per sollevarli è fare leva sul torace, ancora meglio se con una mano di sostegno a livello addominale. #vet

La parola spetta al veterinario

Chiusa la parentesi, per tutte quelle persone che amano incondizionatamente il proprio animale o in questo caso, il proprio cane, questo video TikTok è per voi. A parlare è un veterinario dal suo profilo social, dr.luca_vet, il quale mostra con un interessantissimo video il modo corretto per prendere in braccio il vostro peloso a 4 zampe.

Soprattutto se di piccola taglia, se prendete il cane nella maniera sbagliata, rischierete di creargli lesioni gravissime ai muscoli, ai tendini e così via. Guardate il video, il modo corretto per tirarlo su è soltanto questo, ovvero dalla pancia e non dalle zampe anteriori. Adesso che lo sapete, potrete coccolare il vostro migliore amico in totale sicurezza.