Gatto, se non mangia la soluzione è solo una: il trucchetto dei Vet che gli fa tornare subito l’appetito

Se il tuo gatto non sta mangiando è probabilmente perché non stai facendo questo. Ecco il segreto da non trascurare…

Quando il gatto non mangia oppure trascura spesso il cibo può essere una situazione abbastanza stressante per i padroni, perché occorre sempre inventarsi idee nuove per fargli tornare l’appetito.

Tuttavia, solitamente è impossibile che i gatti non abbiano fame naturalmente: è molto più probabile che il micio non mangi quello che gli date per una questione di odori, oppure perché è malato o altre motivazioni non legate allo stomaco.

È importantissimo individuare il prima possibile la causa della mancanza di appetito da parte del gatto, in modo da essere tempestivi nella risoluzione del problema.

Tuttavia, se il motivo è semplicemente che il cibo che voi avete preparato non è abbastanza invitante, allora forse l’appetito può essere stimolato utilizzando un piccolo trucco utilizzato anche dai veterinari. Scopriamolo insieme nel corso dell’articolo.

Il tuo gatto non mangia: prova a fare queste cose

Non tutti i gatti hanno la stessa fame, questo è chiaro. Alcuni animali sono naturalmente più moderati nel consumo di cibo. Tuttavia, spesso quando non mangiano non è per mancanza di appetito ma perché quello che gli scodellate davanti non è di suo gradimento. Ogni gatto ha infatti il suo personalissimo gusto in fatto di odori e sapori.

Una cosa da tener presente è che, per esempio, generalmente i gatti tendono a preferire i cibi umidi a quelli secchi, come le carni cotte in umido o i pesci al vapore. Ovviamente, è necessario eliminare le lische dai cibi. Inoltre, bisogna però ricordarsi che sono regole generali e non sempre vere. Qualche gatto infatti preferisce consumare le crocchette secche. Se però non riesci a capire come mai il tuo gatto non mangia, neppure dopo aver tentato varie alternative di cibo umido e crocchette, puoi tentare l’ultima spiaggia. Ecco qual è.

Se non mangia è probabilmente perché non stai facendo questo

C’è un trucco davvero infallibile che permette di far tornare l’appetito al vostro gatto ed è anche molto efficace. Se non mangia è perché probabilmente hai trascurato un dettaglio fondamentale, ovvero quello di scaldare la pappa alla temperatura di 37-38 gradi: bastano veramente pochi secondi in padella o in microonde e il gioco è fatto.

Questa operazione riesce infatti a rendere le pietanze più appetibili per il vostro gatto, che approccerà con più entusiasmo al cibo grazie agli aromi che si sviluppano a quelle temperature. Anche per i più inappetenti questo trucchetto dei Vet è una manna dal cielo.