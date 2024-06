Frutta e gatti, non mettere mai nella ciotola questo alimento | È tossico e rischia di compromettere i suoi organi interni

Attento a quale frutto metti dentro la ciotola del tuo gatto. Questo alimento potrebbe essere tossico e pericoloso per l’animale.

Con l’arrivo dell’estate, probabilmente ti sarai chiesto anche tu se il tuo gatto può gustarsi un po’ di frutta fresca. La risposta è sì! Basta semplicemente fare attenzione a quali alimenti mettiamo dentro la ciotola del nostro amico pelosetto. Esiste infatti un frutto in particolar modo che potrebbe risultare nocivo per il nostro micio. Ecco di quale si tratta nello specifico.

Sappiamo benissimo che i gatti sono degli animali che per natura amano cacciare e, dunque, sono dei grandi fan della carne.

Nonostante ciò, all’interno delle loro scatolette o croccantini sono presenti più alimenti, per sopperire così alle eventuali carenze alimentari. Per quanto riguarda la frutta, non tutti sanno che i nostri mici possono tranquillamente consumarla. Soprattutto durante questo periodo dell’anno, essa potrebbe essere l’ideale per permettergli di rinfrescarsi con qualcosa di salutare.

Ecco dunque quali frutti potrai inserire all’interno della loro ciotola e tutti i benefici che potranno ottenere da questi alimenti.

Perché la frutta può fare bene ai nostri gatti

Gli esperti hanno evidenziato quali frutti possono essere effettivamente consumati dai nostri animali. Tra questi troviamo: la banana, la fragola, l’anguria, il melone, il mirtillo e la mela. È fondamentale tuttavia rimuovere ogni traccia di semi e non superare lo spicchio al giorno. Con questi alimenti il tuo gatto potrà avere un’ottima fonte di idratazione giornaliera, colmare tutti i deficit vitaminici e rinfrescarsi durante il caldo torrido. Inoltre, come se non bastasse, la frutta potrebbe essere di grande aiuto per i gatti in sovrappeso o che soffrono di obesità.

Ricordati tuttavia di eliminare completamente questo alimento dalla dieta del tuo animale; in caso contrario rischia veramente il peggio.

Perché non dare mai l’avocado al tuo micio

Ebbene sì, l’alimento che si aggiudica il cartellino rosso per i nostri gatti è proprio l’avocado. Questo frutto, al contrario di quelli appena elencati, contiene al suo interno moltissimi grassi. La sua buccia e il suo seme hanno inoltre delle tracce di Persin, una tossina decisamente pericolosa per il nostro animale. Secondo gli esperti, se il nostro gatto dovesse consumare l’avocado potrebbe quindi danneggiare il proprio pancreas. Non sottovalutare la cosa e elimina completamente questo frutto dalla sua dieta.

Soltanto in questo modo potrai salvaguardare il tuo micio e non compromettere i suoi organi interni!