Crocchette per cani, se noti questi sintomi sospendile subito | Sono i segnali di una severa allergia, ecco come rimediare

Cani e allergia alimentare alle crocchette: state attenti se vedete insorgere questi sintomi. Si tratta di un’allergia…

Il cibo è un elemento fondamentale quando si tratta del benessere dei vostri animali domestici. Infatti, offrire loro qualcosa di non adeguato può provocare dei problemi seri ai pet.

Troppo spesso al cane vengono dati gli avanzi, senza però sapere che questi possono fargli male, e sono inoltre la principale causa del cattivo odore sul loro mantello. Dargli dei cibi adatti e pensati per loro è la cosa più giusta e sensata da fare, se non si ha il tempo di preparare dei pasti ad hoc.

Tuttavia, anche le crocchette non sono tutte uguali e non vanno elargite in modo indiscriminato a tutti i cani. Alcuni di loro hanno delle esigenze speciali e possono sviluppare delle vere e proprie reazioni allergiche, anche pericolose.

Per questo motivo è opportuno osservare molto bene il vostro amico a quatto zampe e intervenire immediatamente se si notano questi sintomi. Scopriamo di che cosa si tratta e cosa fare in caso di insorgenza di uno di questi problemi.

I sintomi più comuni di allergia alimentare

Saper immediatamente riconoscere i sintomi di un’allergia nel cane è molto importante, perché a lungo andare potrebbe sviluppare dei problemi seri. Le allergie alimentari non sono uno scherzo e si manifestano con un ampio spettro di sintomi differenti. Uno di quelli più comuni, come accade anche nell’uomo, è il prurito intenso.

Se il vostro cane si morde o si gratta fino a provocare la caduta del pelo o delle escoriazioni, potrebbe trattarsi di un’allergia dovuta alle crocchette consumate. Tuttavia, sappiamo che il cane potrebbe grattarsi per mille altri motivi. Attenti anche se inizia ad avere problemi di stomaco come vomito, diarrea e flatulenza. Questi sono indicativi di problemi di intolleranza a certi alimenti.

Cosa fare in caso di allergia alimentare

Un altro sintomo è l’infezione alle orecchie, spia di qualsiasi problema di salute nei quattro zampe. Nel caso doveste identificare uno di questi problemi, è veramente molto importante intervenire nel modo più veloce possibile.

Infatti, dovete subito sospendere la somministrazione delle crocchette, perché potrebbero essere proprio quelle il problema. Potreste provare a sostituire quell’alimento con una dieta ipoallergenica, dagli ingredienti meno processati e industriali. Nel caso i malesseri dovessero persistere, si consiglia di portare il vostro cane dal veterinario e farvi suggerire da lui la soluzione più opportuna.