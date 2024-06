Dottor Dolittle cercasi: 10 milioni in palio per l’erede di Eddy Murphy | Se sai parlare con gli animali li hai già in tasca

Se capite gli animali, questo annuncio è per voi, in quanto cercano aspiranti Dottor Dolittle per prendere il testimone di Eddy Murphy. Per voi ci potrebbero esserci in palio 10 milioni di dollari. Ecco svelato il regolamento.

Tutti i proprietari di animali almeno una volta nella vita avrebbero tanto voluto essere come il mitico Dottor Dolittle, il medico che sapeva parlare con gli animali. Sarebbe infatti bellissimo poter fare 4 chiacchiere con i propri amici a 4 zampe.

Per non parlare di quando stanno male. Se avessimo le straordinarie capacità di Eddy Murphy, li capiremmo subito e potremmo farli stare bene, senza rischiare di perderli per una diagnosi tardiva.

Ogni umano, però, spesso capisce molti gesti del suo amico peloso, a differenza degli estranei che lo vedono per la prima volta. Per farvi un esempio, non si sa come, ma ogni umano riesce a decifrare molti tipi di miagolii del proprio gatto, capendo quando il micio desidera le coccole, quando ha la lettiera sporca o quando ancora è arrivato il momento della pappa.

Oltre a questa intesa che avviene molto spesso tra l’animale e il suo umano preferito, è inoltre uscito un concorso che prevede un premio di 10 milioni di dollari, qualora vi proclamassero il degno erede di Eddy Murphy nel Dottor Dolittle.

Cercasi un nuovo Dottor Dolittle

Il Dottor Dolittle, nato dagli scritti di Hugh Lofting, ha ottenuto un enorme successo dopo le trasposizioni cinematografiche della storia, interpretata da Eddy Murphy in tutti i capitoli del franchising. Per chi non avesse mai letto il libro né visto i film, vi raccomandiamo caldamente di immergervi nel mondo di questo mitico dottore degli animali più disparati, con i quali parlava e interloquiva senza problemi.

Il primo film è sicuramente uno tra i preferiti degli spettatori, e ad ogni modo fareste meglio a iniziare in ordine di uscita. Arrivando così all’ultimo film che si discosta da quelli di Murphy, visto che al suo posto è subentrato l’Iron Man dei veterinari, cioè Robert Downey Jr.

Cosa prevede il concorso

Una volta che avrete fatto “after” guardando tutti i film della serie e dopo aver letto anche il libro, sicuramente adesso avrete le idee più chiare e capirete meglio il concorso recentemente inaugurato. I ricercatori del Jeremy Coller Foundation hanno messo in palio 10 milioni di dollari per il team di ricercatori che riuscirà a capire come funzioni l’algoritmo che consente agli esseri umani e agli animali di capirsi alla perfezione.

Chiunque riuscirà a decifrare il codice della comunicazione tra bipedi e 4 zampe si metterà in saccoccia parecchi soldi. Secondo voi, esisterà davvero il Dottor Dolittle in carne e ossa?