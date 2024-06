Sai quanti anni vivrà davvero il tuo gatto? Finalmente abbiamo la risposta (e potrebbe farti scoppiare in lacrime)

Fino a quanti anni vivrà davvero il tuo gatto? Ecco la risposta che potrebbe farti scoppiare in lacrime. Non tutti la conoscono.

I gatti sono sicuramente degli animali in grado di donarci amore e compagnia attraverso i loro semplici gesti e le loro abitudini. Se anche tu possiedi un gatto europeo e ti stavi chiedendo fino a quanti anni potrà vivere, allora forse dovresti leggere le righe seguenti. Ecco infatti la risposta che probabilmente non sei pronto a sentire e che potrebbe farti scoppiare in lacrime.

Gli amanti dei gatti sapranno alla perfezione quanto anche una sola giornata lontani dai loro pelosi possa diventare molto difficile.

D’altronde, quando si decide di adottare un amico felino, è assai difficile riuscire a distaccarsi da quest’ultimo con il pensiero. Questi animali, attraverso i loro occhioni, le loro fusa e il loro indescrivibile affetto, riescono ad entrare nel cuore di chiunque. Tra i gatti più comuni troviamo sicuramente quelli europei: una razza tipica del nostro continente, molto robusta, affettuosa e in grado di adattarsi a qualsiasi circostanza.

Ecco dunque nel dettaglio fino a quanto possono vivere questi felini e quali sono i fattori che possono influenzare la loro longevità.

Fino a quanto può vivere davvero il tuo gatto

Preparati già un pacco di fazzoletti e non trattenere più le tue lacrime. Ebbene sì, i gatti europei vivono in circa 10-15 anni ma, con le giuste attenzioni, possono arrivare addirittura a 20 anni di età. Se quindi anche tu ne possiedi uno, puoi finalmente lasciarti andare alla gioia e dormire sogni un po’ più tranquilli. Il tuo micio ti accompagnerà infatti per un lungo capitolo della tua vita e, anche se dovesse avere già una decina di anni, non è poi così anziano come hai creduto finora.

Esistono però dei fattori che possono permettere al tuo gatto di vivere molti anni in più, ecco quali sono.

Quali fattori influiscono sull’età del tuo gatto

Secondo gli esperti, esistono dei fattori specifici per cui un gatto può arrivare fino a 20 anni d’età. Innanzitutto può essere una questione di genetica; i gatti europei, ad esempio, sono meno delicati e possono sopravvivere con maggiori probabilità alle malattie. Anche una dieta felina equilibrata e una corretta alimentazione sono sicuramente fondamentali per la salute del tuo animale. Ricordati inoltre di sterilizzare sempre il tuo gatto e di sottoporlo a frequenti visite dal veterinario per accettarti del suo stato di salute. Infine, una buona attività fisica e la stimolazione mentale possono essere dei fattori in grado di far vivere bene e a lungo il tuo gatto.

Insomma, non temere! Il tuo gatto europeo potrà vivere ancora per molti anni al tuo fianco, ti basterà prendertene cura!