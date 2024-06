Ecco chi è Gunther, il cane da 500 milioni di dollari | La vita del cane più ricco del mondo, tra filetto, aerei e yacht privati

Ecco chi è il mitico Gunther, il cane più ricco del mondo con il suo tesoretto da 500 milioni di dollari. Tra aerei e yacht privati, è stata svelata la sua storia.

Chi non vorrebbe avere la classica zia o zio dall’America che a metà della nostra vita ci fanno recapitare un’ingente somma di denaro, decretandoci come loro unico erede? Più o meno è il sogno di moltissimi italiani, i quali sperano sempre in qualche discendenza importante.

Purtroppo questo scenario capita raramente e alla fine ci rassegniamo all’idea che se vogliamo goderci l’esistenza come meglio possiamo, dobbiamo lavorare, dimenticandoci di fare la bella vita con i soldi di qualcun altro.

Mentre sogniamo quindi ad occhi aperti una vita alla The O.C, vi farà piacere sapere (o forse no), che un mitico cane c’è riuscito grazie ad un’eredità: è considerato il cane più ricco del mondo, avanti perfino alla gattina di Taylor Swift. Stiamo parlando di Gunther, il 4 zampe che vanta un patrimonio di 500 milioni di dollari.

Con tanto di scatti social, il cagnone si gode la bella vita, tra yacht privati, aerei e massaggi rilassanti. Oggi vogliamo svelarvi la sua storia e siamo sicuri che tutti vorrebbero diventare suoi buoni amici, vero?

La storia del cane più ricco del mondo

In merito a questa storia, Netflix ci ha fatto un documentario, dal titolo I milioni di Günther, dove le teorie su questa fantomatica eredità sono molteplici. Alcuni sostengono che tutto quello che stiamo per raccontarvi in realtà sia frutto di un escamotage, grazie al quale i proprietari del cagnone possono gestire la loro ricchezza senza pagare le tasse.

Ovviamente queste sono solo supposizioni, anche se in realtà ci piace più credere alla storia ufficiale. Non si sa quindi quale sia la verità, c’è da dire però che a Gunther poco importa quale sia la storia, lui fa veramente una vita da nababbo.

Chi è Gunther?

Il famoso Gunther VI (già il nome dice tutto), è uno stupendo esemplare di pastore tedesco, il quale, da quanto hanno rivelato i “suoi umani“, sarebbe il nipote diretto del nonno Gunther IV, la cui padrona era la contessa tedesca Carlotta Von Liebenstein. La nobile lasciò tutto al suo cane, in quanto suo unico erede, come succede nella Royal Family.

Inizialmente la cifra del cagnone più ricco del mondo si aggirava intorno agli 80 milioni di dollari, diventatati in poco tempo 500 milioni grazie ai vari investimenti eseguiti. Come dicevamo, a prescindere da quale sia la vera storia, questo bellissimo pastore tedesco fa la bella vita, godendosi gli agi e il lusso più sfrenato. Yacht e aereo privati, resort di lusso, ciotole di oro e filetto a ogni pasto. Se non ci credete, date un’occhiata al suo profilo social, resterete a bocca aperta.