Cane, occhio a quando lo accarezzi: se reagisce così non si fida e ha paura di te | Il segnale inequivocabile

Occhio quando accarezzi il tuo cane: se fa questo gesto potrebbe significare che non si fida o ha paura di te. Il segnale è inequivocabile.

Quando si tratta dei nostri migliori amici a quattro zampe, è sempre bene prestare la massima attenzione ad ogni loro gesto o movimento. Alcuni di essi, ad esempio, potrebbero simboleggiare paura o mancanza di fiducia.

Nonostante i cani non abbiano la parola, attraverso i loro gesti o comportamenti ci comunicano chiaramente quando qualcosa non va.

Basti pensare allo scodinzolio trepidante quando ci vedono dopo una lunga giornata di lavoro, o quando amano mettersi a pancia all’insù per godersi un po’ di coccole. Insomma, i cani sono degli animali veramente intelligenti e in grado di farsi comprendere quando ce n’è bisogno. Se anche tu hai notato questo gesto quando lo accarezzi, allora forse c’è qualcosa che non va nel tuo rapporto con il peloso.

Ecco di che cosa si tratta e cosa è consigliato fare per evitare che l’animale diventi ostile nei nostri confronti.

Attenzione a questa reazione quando accarezzi il tuo cane

Il segnale inequivocabile che non dovresti prendere sottogamba è il seguente: il pet abbassa la testa ogni volta che provi ad accarezzarlo. Questo gesto può avere svariati significati, ma quasi sicuramente è perché non apprezza questo tuo modo di mostrargli il tuo amore. Il cane potrebbe essere infatti intimorito dal contatto fisico improvviso sopra la sua testa e, dunque, potrebbe scansarsi per paura.

Per tornare a creare un rapporto di piena fiducia con il nostro Fido, esiste soltanto una tecnica da utilizzare. Ecco quale nello specifico.

Cosa fare quando il nostro cane non si fida o ha paura

La cosa più importante da fare quando il nostro cane tende ad abbassare la testa, è evitare di obbligarlo ad accettare questa dimostrazione d’affetto. Proviamo piuttosto a capire in quali altri punti può apprezzare maggiormente una nostra carezza. Soltanto in questo modo potremo avere una relazione più profonda con il nostro pet e non rischiare di spaventarlo improvvisamente. Ricordiamoci alcuni cani possono venire da situazioni di cattività o maltrattamenti e, per questo, associare il nostro gesto ad un brutto ricordo del loro passato.

Potremmo quindi concludere dicendo che è sempre fondamentale capire quando il nostro cane apprezza o meno una carezza e non sottovalutare la cosa. E, in ogni caso, le zone più gettonate per le coccole sono: pancia, sedere (specie le pacchette amichevoli) e la gola. Hai preso appunti?