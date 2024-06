Pipì di gatto su divani e tappeti: se usi questo detergente peggiori la situazione e addio alla pulizia in casa | L’errore da non fare mai

Se il vostro gatto ha fatto pipì sul divano o sul tappeto, l’errore più grosso che potete fare è quello di ripulirli con questo detergente, in quanto peggiorereste soltanto la situazione.

I gatti sono animali fieri, eleganti e orgogliosi: chiunque abbia aperto le porte di casa propria a un gatto sa di cosa stiamo parlando. Che poi, in realtà, noi smettiamo di essere proprietari del nostro appartamento non appena Sua Maestà il felino compie il suo ingresso in famiglia.

Alla fine siamo noi i suoi sudditi, ed è lui che ci fa la concessione di vivere in casa sua: è sempre meglio ribadirlo, questo concetto. Scherzi a parte, un gatto, così come un cane o qualunque altro animale, è uno di quegli amici insostituibili che vi migliorano la vita.

C’è da dire però che il micione di casa, per tutta una serie di motivi, potrebbe decidere di smettere di fare la pipì in lettiera e iniziare a farla dove gli capita, o in un punto ben preciso della casa. Anche perché se i mici si fissano su un determinato punto, è finita.

Per questo, se il vostro gatto ha appena fatto pipì sul divano o sul tappeto, non pulitelo assolutamente con questo detergente, in quanto peggiorereste soltanto la situazione. È un errore che non dovete fare mai.

Non usare questo detergente per pulire la pipì del gatto

Ricordatevi sempre, che a differenza del cane, il gatto impara quasi subito a utilizzare la lettiera se vive in casa, o a fare i suoi bisogni nel giardino, se vive in campagna. Nel momento in cui inizia a fare la pipì in giro quindi, c’è un motivo ben preciso che dovete cercare di inquadrare per evitare che lo faccia ancora.

Avete controllato la lettiera che non sia sporca? Molte volte questo è il primo problema: il gatto è molto schizzinoso e se trova la sabbietta sporca non vorrà più entrarci dentro. Oppure, il luogo dove avete posizionato la cassettina è “troppo trafficato”, ma il micio potrebbe anche aver sviluppato stress: ogni proprietario responsabile deve cercare di identificare la matrice del problema, e poi risolverlo. Ma, in ogni caso, non pulite mai le macchie di pipì con questa sostanza…

Ecco come rimediare

A prescindere dalla motivazione per la quale un gatto inizia a fare pipì sul divano o sui tappeti, è fondamentale che voi non puliate mai le superfici con questo detergente, in quanto al gatto piace particolarmente l’odore e tornerà a fare i bisogni sempre nello stesso punto.

Stiamo parlando della candeggina: se avete gatti non usatela, ma optate per un mix di acqua e aceto, acqua e limone, oppure utilizzate uno dei vari repellenti naturali in commercio che non faranno male al vostro micione birichino, ma lo spingeranno piuttosto odiare quell’odore, costringendolo magari a tornare a fare i bisogni nella sua sabbietta.